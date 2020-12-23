В Восточном Китае начался выпуск беспилотных автомобилей на базе технологий 5G

Цзинань. 22 декабря. Kazakhstan Today - В провинции Шаньдун (Восточный Китай) официально начался выпуск беспилотных автомобилей на альтернативных источниках энергии с использованием технологий 5G, предназначенных для коммерческого использования, передает Kazakhstan Today.

Первый "умный" автомобиль с экологически чистым источником энергии сошел с конвейера на производстве в районе Лайу города Цзинань, административного центра провинции Шаньдун. Автомобиль будет использоваться в службе логистики, сообщает Информационная компания Урумчи.

Первая очередь производства, построенная корпорацией China Construction Electric Power Construction Co., Ltd, на средства шаньдунской компании Allcheer Intelligent Automobile, сможет выпускать 100 тыс. "умных" автомобилей в год. Общая площадь застройки составляет почти 130 тыс. квадратных метров.

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