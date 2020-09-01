Урумчи. 30 августа. Kazakhstan Today - Введение цифрового юаня усилит влияние китайской валюты - министерство коммерции КНР на днях обнародовало "Общий проект экспериментальной работы по всестороннему углублению инновационного развития торговли услугами", согласно которому экспериментальное использование цифровой валюты начнется в регионе Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй, в регионе дельты реки Янцзы, в регионе Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь, а также в центральных и западных регионах страны, передает Kazakhstan Today.





Расширение использования цифрового юаня в самых развитых и самых сильных во внешней торговле регионах Китая, несомненно, может оказать значительное влияние на цифровые инновации в китайской торговле услугами и интернационализации юаня", - сообщил заместитель начальника Международного института валютных исследований Китайского народного университета.

По информации института, введение цифровой валюты:

В-первых, позволит адаптироваться к требованиям экономической цифровизации и повысить способности финансов к обслуживанию реального сектора экономики. Экономическая цифровизация глубоко изменила формы и модели финансовой деятельности, и большинство финансовых услуг перешло от офлайн к онлайн. Цифровая валюта - это инновационный результат цифровых технологий в валютной сфере. С помощью мобильного телефона пользователь может совершать покупки и продажи, а также осуществлять платежи даже без банковского счета, что значительно повысит финансовую общедоступность и удобство потребления.

Во-вторых, внедрение цифровой валюты поможет улучшить преимущества Китая в технологиях 5G и цифровой валюте, а также расширить торговый объем. В качестве эксперимента было предложено внедрить использование цифровой валюты в пилотных регионах, таких как регион Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй, регион дельты реки Янцзы, регион Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь, постепенно совершенствовать систему и механизм выпуска, использования и контроля рисков цифровой валюты, что будет содействовать исследованию и формированию новых платежных каналов для трансграничной розничной торговли на терминале С платформы электронной коммерции, а также сопряжению со сценариями высокочастотных приложений, которые тесно связаны с жизнью потребителей. Цифровая торговля, например, электронная коммерция и онлайн-торговля, находится на подъеме. Использование цифрового юаня в трансграничной торговле означает, что можно предоставить новый, удобный и безопасный способ оплаты для стран с неразвитыми финансовыми отраслями и высокими финансовыми ограничениями или стран с меньшим количеством финансовых учреждений за пределами Китая, где имеется неудобство для открытия банковских счетов. Это может способствовать расширению торгового объема Китая и диверсифицированному развитию торговли.

В-третьих, введение цифрового юаня повысит международный имидж и влияние китайской валюты. Ранее, в 2020 году, проводилось экспериментальное использование цифровой валюты в определенных сценариях потребления в Шэньчжэне, Чэнду, Сучжоу и Новом районе Сюнъань. Институт исследований цифровой валюты Центрального банка Китая официально заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с платформой Didi Chuxing для совместного исследования инновационных сценариев и применения цифровой валюты в области интеллектуального транспорта. Цифровая валюта - это продукт цифровых технологий, применение которых требует технической поддержки, такой как Интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления и информационные платформы, такие как 5G. Использование цифровой валюты полностью воплотило инновации системы, модели и технологии Китая, основанные на цифровой экономике. Китай первый внедряет использование цифровой валюты и продвигает обновление валюты, что показывает твердую решимость Китая и сильный инновационный потенциал страны в развитии "зеленой" экономики, а также будет способствовать улучшению имиджа юаня как представителя передовых технологий и повышению степени международной признанности юаня".

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