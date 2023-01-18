ВВП Китая в 2022 году достиг почти 18 триллионов долларов

Фото: fmprc.gov.cn

Рассказать друзьям

Нуса-Дуа. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 14 ноября во второй половине дня по местному времени на индонезийском острове Бали председатель КНР Си Цзиньпин провел - 14 ноября во второй половине дня по местному времени на индонезийском острове Бали председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которой состоялся откровенный обмен мнениями по стратегическим двусторонним вопросам, актуальным международным и региональным повесткам, информирует Министерство иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин отметил, что нынешнее состояние китайско-американских отношений не отвечает ни коренным интересам двух стран и их народов, ни чаяниям международного сообщества. Китай и США должны исходить из ответственности перед историей, миром и своим народом, вместе работать над поиском правильного пути сосуществования двух государств в новый период, вести двусторонние отношения вперед в верном направлении, вернуть их в русло здорового и стабильного развития на благо двух стран и всего мира.

В свою очередь Джо Байден подчеркнул, что, как две крупные державы, США и Китай несут ответственность за продолжение конструктивных отношений. Американская сторона заинтересована в поддержании бесперебойных каналов контактов между главами государств и на разных уровнях правительств, чтобы провести откровенный диалог по вопросам, где существует разногласие, а также укреплять необходимое сотрудничество и играть важную роль в реагировании на важные глобальные вызовы, такие как изменение климата и продовольственная безопасность. Это особо важно как для двух стран и их народов, так и для всего мира в целом. Президент Байден вновь подтвердил, что стабильный и развивающийся Китай отвечает интересам США и всего мира. США с уважением относятся к государственному строю Китая и не претендуют на его изменение. США не стремятся к новой холодной войне или усилению альянсов против Китая, не поддерживают ни "независимость Тайваня", ни "два Китая", ни "один Китай и один Тайвань", не намерены вступить в конфликты с Китаем. США не собираются ни добиваться "разъединения" с Китаем, ни сдерживать или блокировать экономическое развитие Китая.