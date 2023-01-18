17.01.2023, 15:55 1101
ВВП Китая в 2022 году достиг почти 18 триллионов долларов
Фото: Агентство Синьхуа
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Пекин. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 3%, в годовом исчислении - это свыше 121 трлн юаней (около 17,95 трлн долларов США), свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Государственным статистическим управлением КНР, сообщает агентство "Синьхуа".
В Госстате КНР также сообщили, что среднедушевой располагаемый доход населения Китая в 2022 году вырос на 5%.
В годовом исчислении среднедушевой доход населения жителей Китая составил 36 883 юаней (около 5487 долларов)", - сообщили в статистическом управлении.
Рванее сообщалось, что объем внешней торговли Китая в 2022 году вырос на 7,7 процента. Это позволило стране 6-й год подряд лидировать по этому показателю в мире.
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05.12.2022, 13:14 12386
Ротация экипажей "Шэньчжоу-14" и "Шэньчжоу-15" на орбите завершена
Фото: russian.people.com.cn
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Пекин. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Смена экипажа Экипаж "Шэньчжоу-14", который работал на космической станции "Тяньгун" с июня, завершил передачу дел новоприбывшим тайконавтам "Шэньчжоу-15" и отдал символические ключи от станции.
После почти трех дней совместной жизни и работы на борту станции экипаж "Шэньчжоу-14" передал все дела на орбитальной станции нашим коллегам. Теперь я отдаю ключи от космической станции и желаю им успехов в предстоящих задачах", - заявил в видео, опубликованном на телеканале центрального телевидения Китая, космонавт экипажа "Шэньчжоу-14" Чэнь Дун.
Космонавт новоприбывшего экипажа Фэй Цзюньлун поблагодарил коллегу.
От имени экипажа "Шэньчжоу-15" благодарю вас за то, что заложили для нас хороший фундамент. Мы обязательно успешно завершим нашу миссию", - сказал Цзюньлун.
За полгода пребывания на станции Экипаж "Шэньчжоу-14" выполнил все возложенные на него задачи. Ожидается, что 4 декабря космонавты вернутся на Землю. Местом приземления станет полигон Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Сейчас там ведут подготовку к встрече космонавтов.
05.12.2022, 12:27 13401
В Китае отмечают десятилетие открытия первой в мире высокоскоростной железной дороги в регионе с суровым климатом
Фото: russian.people.com.cn
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Пекин. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 1 декабря исполнилось 10 лет с момента открытия первой в мире высокоскоростной железной дороги Харбин - Далянь. Это железная дорога с самым большим пассажиропотоком, самая загруженная и протяженная в Китае линия в районе с холодным климатом.
За 10 лет по железной дороге Харбин - Далянь благополучно были перевезены 670 млн пассажиров. Максимальная высота снежного покрова вдоль скоростной дороги составляет 30 сантиметров, а максимальная глубина замерзания грунта зимой превышает 2 метра.
Из-за особенного географического положения и экстремальных климатических условий в свое время считалось, что в этом районе сложно будет построить высокоскоростную дорогу. Благодаря многолетним инновациям и разработкам компания China Railway Harbin Group постоянно осуществляет технологические прорывы в области строительства высокоскоростных железных дорог, производстве оборудования и оперативном управлении. Китаю впервые в мире удалось построить железную дорогу в местности с холодным климатом, где поезда могут развивать скорость до 300 километров в час", - информирует издание "Жэньминь жибао".
Данная железная дорога соединяет 10 городов в трех северо-восточных провинциях Китая, охватывая 50% всего населения трех провинций.
Она способствовала стремительному развитию туризма в регионе и стала важным двигателем высококачественного экономического и социального развития", - отмечает издание.
05.12.2022, 12:01 14216
Запущена торгово-экономическая сервисная платформа ШОС
Фото: russian.people.com.cn
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Пекин. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Цзяочжоу прошел официальный запуск торгово-экономической комплексной сервисной платформы Шанхайской организации сотрудничества.
Запущенная система стала первой комплексной платформой общественных услуг, ориентированной на отрасли экономики и торговли стран - участниц ШОС.
На основе системы "одно окно" сервисная платформа позволит странам - членам ШОС создать сервисный центр для взаимного обмена информацией и данными в области торговли и экономики, сообщает издание "Жэньминь жибао".
15.11.2022, 10:49 16941
Си Цзиньпин и Байден обменялись мнениями по стратегическим двусторонним вопросам
Фото: fmprc.gov.cn
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Нуса-Дуа. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 14 ноября во второй половине дня по местному времени на индонезийском острове Бали председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которой состоялся откровенный обмен мнениями по стратегическим двусторонним вопросам, актуальным международным и региональным повесткам, информирует Министерство иностранных дел Китая.
Си Цзиньпин отметил, что нынешнее состояние китайско-американских отношений не отвечает ни коренным интересам двух стран и их народов, ни чаяниям международного сообщества. Китай и США должны исходить из ответственности перед историей, миром и своим народом, вместе работать над поиском правильного пути сосуществования двух государств в новый период, вести двусторонние отношения вперед в верном направлении, вернуть их в русло здорового и стабильного развития на благо двух стран и всего мира.
В свою очередь Джо Байден подчеркнул, что, как две крупные державы, США и Китай несут ответственность за продолжение конструктивных отношений. Американская сторона заинтересована в поддержании бесперебойных каналов контактов между главами государств и на разных уровнях правительств, чтобы провести откровенный диалог по вопросам, где существует разногласие, а также укреплять необходимое сотрудничество и играть важную роль в реагировании на важные глобальные вызовы, такие как изменение климата и продовольственная безопасность. Это особо важно как для двух стран и их народов, так и для всего мира в целом. Президент Байден вновь подтвердил, что стабильный и развивающийся Китай отвечает интересам США и всего мира. США с уважением относятся к государственному строю Китая и не претендуют на его изменение. США не стремятся к новой холодной войне или усилению альянсов против Китая, не поддерживают ни "независимость Тайваня", ни "два Китая", ни "один Китай и один Тайвань", не намерены вступить в конфликты с Китаем. США не собираются ни добиваться "разъединения" с Китаем, ни сдерживать или блокировать экономическое развитие Китая.
17.04.2022, 23:17 41896
В Хоргосе дал первый урожай передовой индустриальный парк современного сельского хозяйства
Фото: Информационная компания Урумчи
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Первый сбор урожая составил 160 000 томатов, которые были выращены на территории в 6,8 га в индустриальном парке современного сельского хозяйства", - сообщает Информационная компания Урумчи.
Сейчас каждый день собирают пять тонн помидоров, а через месяц урожай достигнет 15 тонн в день", - сказал Чжан Сяофэн, генеральный директор компании Khorgos Kaijian Agriculture Development Co., Ltd.
Индустриальный парк современного сельского хозяйства, расположенный в южном промышленном парке города Хоргоса, имеет запланированный общий объем инвестиций в размере 1 миллиарда юаней и занимает площадь около 67 га.
Проект индустриального парка в основном специализируется на выращивании экологически чистых натуральных фруктов и овощей. Проект разделен на три зоны: демонстрационная зона производства органических фруктов и овощей, зона обучения научным исследованиям и зона обработки логистики. По завершении проект станет крупнейшей интеллектуальной интегрированной базой в Китае.
Индустриальный парк современного сельского хозяйства использует различные преимущества Хоргоса, в том числе, политические возможности инициативы "Один пояс, один путь". В парке используется современное оборудование, осуществляется автоматический полив и внесение удобрений, а также автоматический контроль температуры, влажности и интенсивности света. По сравнению с традиционными теплицами, умные сельскохозяйственные теплицы используют беспочвенное выращивание и кокосовые отруби в качестве субстрата для выращивания. Сельскохозяйственная продукция, выращенная в этой среде, является натуральной и экологически чистой, и ее можно сажать и собирать круглый год.
Годовой урожай на 0,06 га при традиционном выращивании в открытом грунте составляет около 10 тонн, а теперь благодаря научным посадкам годовой урожай на 0,06 га может достигать 40 тонн. Индустриальный парк использует новейшую технологию системы рециркуляции водных ресурсов, потребление воды составляет 1/30. В настоящее время в зоне "А" индустриального парка планируется посадить 180 000 саженцев томатов, отобранных из более чем 200 сортов томатов по всему миру", - отметил начальник отдела технологии производства Адиль Абылай.
Проект индустриального парка можно сравнить с ведущими мировыми сельскохозяйственными промышленными группами и новейшей системой индустриализации сельского хозяйства. Парк внедряет передовые европейские международные сельскохозяйственные технологии и производственные системы, а также активно проводит высокотехнологичную модернизацию с передовыми технологиями в Синьцзяне и по всей стране.
09.04.2022, 00:34 45286
Объем железнодорожных грузоперевозок в Китае в первом квартале 2022 года вырос на 2,8%
Фото: Информационная компания Урумчи
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По данным корпорации, за первый квартал 2022 года по железным дорогам Китая было перевезено 948 млн тонн грузов, что на 25,87 млн грузов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает Информационная компания Урумчи.
Отметив большой спрос на железнодорожные грузоперевозки в первом квартале, представитель корпорации China Railway заявил, что китайские железные дороги увеличили содействие в перевозке средств борьбы с COVID-19, производственного сырья и продукции, а также сельскохозяйственных материалов и угля.
За первый квартал 2022 года было перевезено 43,79 млн тонн семян и сельскохозяйственных материалов, что на 8,8% больше в годовом выражении. Объем угля, используемого для выработки электроэнергии и перевезенного по железной дороге, составил 350 млн тонн, что на 6,5% больше в годовом выражении. Тем самым были обеспечены запасы угля на 363 электростанциях на период в 21,7 дня.
Объем железнодорожных грузоперевозок по новому международному сухопутно-морскому торговому коридору вырос на 56,5% и составил 170 тысяч контейнеров TEU (двадцатифутовый эквивалент). По китайско-лаосской железной дороге было перевезено 260 тысяч тонн импортных и экспортных товаров.
01.04.2022, 11:42 48316
Льготная политика СЭЗ "Хоргос" в СУАР будет продлена до 2030 года
Фото: Информационная компания Урумчи
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Освобождение от налога на прибыль в течение 5 лет, создание умной зеленой энергетики
С 1 января 2021 года по 31 декабря 2030 года для предприятий, вновь созданных в СЭЗ и в рамках 36 категорий и 449 отраслевых каталогов, которые в основном поощряются к развитию, освобождаются от корпоративного подоходного налога на 5 лет, а после пятилетнего льготного срока местная доля КПН освобождается от оплаты с шестого по десятый годы", - сообщает Информационная компания Урумчи.
Версия "Каталога" 2021 года больше соответствует развитию региональных преимуществ. Например, к современной логистической отрасли добавлены такие виды деятельности, как аэропорты и сухие порты, железнодорожные станции, специальные железнодорожные линии и специальная зона таможенного контроля, создание и совершенствование услуг по управлению цепочками поставок, едиными и децентрализованными. Интегрированные и комплексные услуги, такие как управление заказами, выполнение закупок, таможенное декларирование и возвращение налогов, управление логистикой и т. д. Торговля увеличила производство одежды, обуви и головных уборов, строительных материалов, скобяных изделий, машин и оборудования, электронных продуктов, этнических продуктов и других продуктов, сфера финансовых услуг увеличила трансграничные расчеты в юанях, строительство клиринговой системы.
При этом больше внимания уделяется новой энергетике, природоохранным технологиям, высокотехнологичным проектам в различных отраслях. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции "Интернет +" из деревень и городов, промышленного интернета, общественных систем и другого контента; сетевой инфраструктуры, инфраструктуры больших данных, высокоэффективной вычислительной инфраструктуры и другой интеллектуальной инфраструктуры; интеллектуального производства ключевого технического оборудования; акцент на искусственном интеллекте, построение умных портов.
Льготная политика стимулирует торговлю
В дополнение к пятилетнему освобождению от налогов мы получаем скидки на счета за электроэнергию, кроме того, цеха все оборудованы, мы сразу можем приступать к производству", - сказал генеральный менеджер Horgos Gitzo Semiconductor Technology Co. Ltd. Чжан Цзяовэй.
Gitzo инвестировала 1,1 млрд юаней в Хоргос для поэтапного строительства 20 производственных линий Yamaha SMT и внедрила более 1000 отечественных и зарубежных передовых производственных установок, таких как нарезка, шлифовка, диффузия, отжиг, пассивация стекла, литография и т. д. Основная продукция - кремниевые пластины, дискретные полупроводниковые устройства и внутреннее и наружное освещение.
Нам требуется полмесяца, чтобы доставить товар из провинции Гуандун на рынок Центральной Азии. Стоимость доставки одной тонны товара из провинции Гуандун в Хоргос составляет 1500 юаней. Если производить в Хоргосе, то товар мы доставляем в Алматы за один день", - сказал Чжан Цзяовэй.
Какие преимущества для инвесторов из Казахстана?
С точки зрения привлечения иностранного капитала мы очень приветствуем размещение казахстанских предприятий в зоне экономического развития, и предприятия с иностранным финансированием могут пользоваться такой же льготной политикой в соответствии с положениями закона об иностранных инвестициях". Вице-мэр города Хоргос Чжан Юнънин отметил, что казахстанские компании подходят для инвестирования в пищевую и энергетическую промышленность в СЭЗ "Хоргос".
Принимая во внимание требования по профилактике и борьбе с эпидемией, Чжан Юннин заявил, что хотя сейчас Хоргосу неудобно проводить встречи с казахстанскими партнерами, можно общаться только в онлайн-режиме, но все ожидают, что вскоре все вернутся к привычному режиму работы и китайская сторона нарастит сотрудничество с Казахстаном в различных отраслях.
Если казахстанские инвесторы примут решение инвестировать и начать свой бизнес здесь, в дополнение к преференциальной политике в отношении инвестиций они также могут пользоваться льготной политикой в отношении визового оформления и агентских услуг", - рассказал Чжан Юннин.
13.03.2022, 22:45 51661
Поступательное движение экономики Китая при сохранении стабильности содействует развитию "Пояса и пути"
Фото: Информационная компания Урумчи
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Участники двух сессий изучат опыт социально-экономического развития Китая в 2021 году и утвердят основные планы и бюджет на 2022 год", - сообщает Информационная компания Урумчи.
В 2021 году перед лицом невиданных за сто лет международных перемен и пандемии китайское правительство, рационально координируя усилия по борьбе с болезнью и содействию экономике, достигло роста ВВП страны в 8,1%. Китай обеспечил, по оценкам, порядка четверти глобального вклада в дело всемирного экономического восстановления. На проходящих сессиях намечена цель добиться роста ВВП на уровне около 5,5% в 2022 году.
По мнению главного редактора газеты "Деловой Казахстан" Серика Коржумбаева, "сессии ВСНП и ВК НПКСК в этом году не только определяют развитие Китая, но и оказывают сильное влияние на страны, которые являются партнерами КНР".
На фоне вялости глобальной экономики активность КНР вселяет надежду в международное сообщество.
Основные новации в экономике, внутренней и внешней политике усилили Китай и сделали его путь привлекательным в глазах мирового сообщества", - заявил на днях Синьхуа председатель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
Для восстановления мировой экономики необходимо международное сотрудничество. Свою роль в этом играет предложенная Китаем инициатива "Пояс и путь". За прошедшие 8 лет она вовлекла в себя более 140 стран и свыше 30 международных организаций, став платформой крупномасштабного международного взаимодействия. При этом стабильный прогресс экономики Китая способствует высококачественному развитию "Пояса и пути".
Углубление сопряжения "Пояса и пути" с ЕАЭС содействует развитию логистики и транспорта в Евразии и помогает обеспечить стабильное функционирование всемирных цепочек производства и поставок.
Китай и Россия совместно разработали "Дорожную карту высококачественного развития торговли товарами и услугами", подписали Меморандум о сотрудничестве по капиталовложениям в цифровую экономику и работают над поправками к имеющемуся договору о содействии инвестициям и их взаимной защите.
По статистике Главного таможенного управления КНР, товарооборот между КНР и РФ в 2021 году достиг рекордных 146,88 млрд долларов, увеличившись на 35,8% в годовом исчислении. По итогам первых двух месяцев 2022 года он вырос на 38,5% и составил 26,43 млрд долларов.
В Центральной Азии, где впервые была озвучена инициатива "Пояс и путь", благодаря ее стыковке с национальными стратегиями развития, удалось запланировать и реализовать множество масштабных проектов в сферах коммуникации, транспорта, энергетики и т. д. Свыше половины железнодорожных экспрессов "Китай-Европа" (больше 25 тыс.) проследовали через территорию Центральной Азии. Все это идет на пользу региональному развитию и приносит блага народам различных стран.
Несмотря на все более сложные и непредсказуемые внешние факторы, ситуация в области внешней торговли Китая по-прежнему стабильна. Это прежде всего объясняется гибкостью экономики КНР. В целом в долгосрочной перспективе положительная тенденция сохраняется без изменений", - отметил официальный представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.
Объем китайско-российской торговли стремится к поставленной цели - 200 млрд долларов в 2024 году. Объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии предполагается увеличить до 70 млрд долларов к 2030 году.
В условиях экономического прогресса на основе стабильности многие ведущие китайские компании выходят на внешние рынки, придерживаясь принципа "совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования", что приносит ощутимую пользу народам зарубежных государств.
В Кыргызстане при поддержке Китая реализуются крупные проекты по строительству и улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания China Road and Bridge Corporation уже более 20 лет работает в этой стране.
Компания показала себя профессиональной. При реализации проектов она нанимала на работу граждан Кыргызстана, которые многому научились", - заявил представитель мэрии Бишкека Улан Уезбаев.
Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов отметил, что в его стране работают многие китайские компании, внося немалый вклад в развитие экономики.
Стабильность и рост экономики делают китайский рынок привлекательным для стран-участниц "Пояса и пути". Китай пообещал еще шире открывать свой огромный рынок для иностранных стран и ввозить больше качественных продуктов из них.
Это наш ближайший сосед, как бы от Бога... Китай достиг огромных успехов в своем экономическом развитии. Китай является передовой страной с точки зрения развития высоких технологий, искусственного интеллекта. Мы должны, конечно же, сотрудничать с Китаем", - заявил недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметив, что на рынок КНР очень надеются крупные казахстанские предприниматели и сельхозпроизводители.
Казахстану повезло оказаться соседом КНР... Казахстан - страна без выхода к океану, но наш океан - это Китай. И это для нас, конечно, колоссальный рынок сбыта", - заявил заместитель генерального директора казахстанского Центра развития торговой политики QazTrade Нуралы Букейханов.
Кыргызский политолог Эдил Осмонбетов также отметил, что для Кыргызстана и всей Центральной Азии Китай является "экономическим океаном".
Поступательное экономическое развитие при поддержании стабильности - вклад Китая в общечеловеческое благосостояние.
Поступательное движение Китая вперед при сохранении стабильности и продвижение высококачественного развития как главного направления видится в России самым ценным опытом", - полагает Юрий Тавровский.
2022 год весьма важен для КНР и всего мира. Развитие Китая открывает возможности для мира - это уже все понимают. Стабильно прогрессирующая китайская экономика придает продолжительный импульс мировому хозяйству, создает гарантии для постпандемического восстановления и энергично стимулирует высококачественное развитие "Пояса и пути", что приносит большие выгоды народам разных стран.
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