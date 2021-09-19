За восемь месяцев в страны "Пояса и пути" провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму около $3,79 млн

ЦЗЮЦЮАНЬ. 17 СЕНТЯБРЯ - За восемь месяцев этого года провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму 24,388 млн юаней (около $3,79 млн) в страны вдоль "Пояса и пути", что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

14 сентября во Вьетнам были отправлены 80 тонн свежего репчатого лука из города Цзюцюаня (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай). Всего за первые восемь месяцев этого года провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму 24,388 млн юаней (около 3,79 млн долларов США) в страны вдоль "Пояса и пути", что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает Информационная компания Урумчи.

По информации агентства, "в последние годы Цзюцюань стал местом выращивания более 20 лучших в мире сортов репчатого лука, что заложило прочную основу для создания крупного бренда "лук Ганьсу".





Площадь посадки репчатого лука в Ганьсу в течение многих лет поддерживается на уровне около 250 тыс. му (около 16,667 тыс. гектаров). Провинция в поставках лука ориентируется не только на внутренний рынок, но и на внешний и экспортирует этот полезный овощ в Японию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию и другие страны и регионы мира", - об этом сообщил сайт "Хуаньцюван" со ссылкой на данные таможни города Ланьчжоу (административный центр провинции Ганьсу).

Город Цзюцюань - крупнейшая в Китае база выращивания, переработки и экспорта репчатого лука, а также центр распределения свежего и сублимированного лука на территории коридора Хэси (цепь узких впадин между горами Наньшань и Бэйшань). Из-за долгого пребывания на солнце и большой разницы температур днем и ночью репчатый лук Цзюцюаня имеет высокое содержание серы и насыщенный пряный вкус.

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