Председатель КНР Си Цзиньпин во время рабочих поездок часто посещал сельские местности, в рамках которых уделял повышенное внимание развитию сельскохозяйственной продукции, давал фермерам советы и был готов выступить в качестве промоутера их продукции. Лилейник в Шаньси, древесные грибы в Шэньси, белый чай в Чжэцзян, «renmin xiaojiu» в Гуйчжоу, с помощью председателя КНР Си Цзиньпина все эти товары за одну ночь стали широки известны по всему Китаю. Тем самым Си Цзиньпин стал для многих предпринимателей самым лучшим промоутером их продукции.

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