Фото: кадр из видео
Вечер музыки Лоуэлла Либермана
11.10.2022, 13:57 1471
новости по теме
Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве
19.10.2022, 09:06 2591
Фото: Depositphotos
Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение.
В Алматы жители ЖК перекрыли дорогу
17.10.2022, 22:01 6721
Фото: кадр с видео
Местные жители говорят, что воды в ЖК нет уже 10 дней. Вечером 16 октября десятки людей вышли на Ташкентский тракт в восточном направлении.
Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оцениваются экспертами, и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города, и ответственные будут привлечены по всей строгости закона", - сообщили в ведомстве.
В Сети распространилось видео с избиением ребенка
17.10.2022, 14:38 8341
Фото: Кадр с видео
В социальных сетях обсуждается варварское поведение матери по отношению к своей дочери.
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой об соседнюю машину.
Общественность требует оценки Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.
Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы
17.10.2022, 14:03 8576
Фото: Depositphotos
Утром 17 октября около 10.00 в Аксайском ущелье под Алматы разгорелся огонь.
Видео с места пожара опубликованы в соцсетях.
Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая
16.10.2022, 18:25 11341
На двадцатом Всекитайском съезде Коммунистической партии председатель КНР, Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства".
Глава КНР представил работу за истекшие пять лет и "великие преобразования" за десятилетие новой эпохи. А также выделил миссии и задачи Коммунистической партии Китая в новом подходе в новую эпоху.
Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек
15.10.2022, 20:18 14241
Фото: 1news.az
В результате взрыва в угольной шахте на севере Турции погибли по меньшей мере 25 человек, сообщает агентство AP.
По его данным, взрыв произошел вчера в 18.45 на государственном руднике TTK Amasra Muessese Mudurlugu в городе Амасра в прибрежной черноморской провинции Бартин.
На момент взрыва в шахте находились 110 человек, сообщил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который отправился в Амасру для координации спасательной операции.
В Астане завершился саммит "Центральная Азия - Россия"
14.10.2022, 19:29 17326
Фото: telegram/bort_01
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении саммита "Центральная Азия - Россия", сообщает пресс-служба президента РК.
"Сегодня состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию комплексного взаимодействия в формате "Центральная Азия - Россия", - сказал глава государства.
"Сегодня состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию комплексного взаимодействия в формате "Центральная Азия - Россия", - сказал глава государства.
Автомобиль взорвался в Мангистауской области
14.10.2022, 19:21 16986
Фото: Кадр с видео
Автомобиль загорелся и взорвался в селе Бейнеу Мангистауской области, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
Инцидент произошел на автодороге в селе Бейнеу. Момент взрыва попал на видео.
Читаемое
19.10.2022, 08:37В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки 19.10.2022, 13:1319511Не нужно использовать казахский язык для политических игр - Токаев 19.10.2022, 10:0418581В Оренбурге отметили важность сотрудничества с Казахстаном 19.10.2022, 13:5618211Два новых населенных пункта построят на границе с Россией 19.10.2022, 14:4116891Более 300 зарубежных компаний могут релоцировать производство в Казахстан 14.10.2022, 17:0346751Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию 14.10.2022, 21:1646496Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном: Путин пообещал поднять архивные документы о границах 14.10.2022, 14:0946011ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Архитектор назвала снос VIP-терминала варварством 14.10.2022, 21:3045821Штормовое предупреждение объявили в четырех областях 14.10.2022, 19:1945726Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигания розни 23.09.2022, 16:06160551В Казахстане планируют внедрить дифференцированные гранты для обучения в вузах 22.09.2022, 18:04Минпросвещения подготовило приказ об отмене программы нравственно-духовного образования "Самопознание"148646Минпросвещения подготовило приказ об отмене программы нравственно-духовного образования "Самопознание" 28.09.2022, 15:35144316Девять учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области 22.09.2022, 12:31135771В Миннауки и высшего образования прокомментировали инцидент с выдачей 58 поддельных дипломов PhD 02.10.2022, 09:00135201Ряд алматинских вузов и колледжей перенесут в Конаев
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?