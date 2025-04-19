Перезакрепление охотничьих угодий в ВКО: новая модель управления и курс на открытость

Акимат области заявил о своей готовности к открытому и конструктивному диалогу с охотниками и всеми заинтересованными сторонами

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Усть-Каменогорск. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области произошли важные изменения в системе управления охотничьими угодьями: полномочия по их перезакреплению переданы от акимата уполномоченному государственному органу - Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, сообщает пресс-служба акимата региона.





Этот шаг обусловлен вступлением в силу новых законодательных норм. Сразу после перехода компетенций Восточно-Казахстанское областное общественное объединение охотников и рыболовов подало заявку на перезакрепление 10 охотничьих хозяйств. 3 июля 2024 года уполномоченный орган пролонгировал договоры по этим участкам сроком на 25 лет", - заявили в пресс-службе.





В акимате ВКО подчеркнули, что, несмотря на перераспределение полномочий, он продолжает следить за соблюдением принципов законности и справедливости, а также контролирует исполнение норм охотничьего законодательства.





Что касается судебного спора с участием охотобщества, в акимате пояснили, что причиной отказа в перезакреплении стало несоответствие предоставленных документов ряду требований: отсутствовали утвержденный план развития хозяйств на 2024-2025 годы и межхозяйственное охотоустройство. Подчеркивается, что Верховный суд РК подтвердил законность отказа, поддержав решения судов нижестоящих инстанций.





При этом важно отметить: срок действия прежних договоров истек 24 июня 2024 года, следовательно, права заявителя нарушены не были. Комиссия также предоставляла возможность для устранения замечаний и повторной подачи документов, однако заявитель предпочел судебный путь. Дополнительно следует учитывать, что с 21 мая 2024 года утратили силу прежние правила перезакрепления охотугодий - согласно приказу министра экологии и природных ресурсов № 107", - сообщили в ведомстве.





Акимат области заявил о своей готовности к открытому и конструктивному диалогу с охотниками и всеми заинтересованными сторонами для совместной выработки эффективной модели управления охотресурсами региона.