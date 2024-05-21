Попавших в водяной плен трех жеребят спасли в Восточном Казахстане

Не имеют доступа к водоснабжению 7500 человек в 19 населенных пунктах

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день доступ к чистой питьевой воде имеет 99% населения Восточного Казахстана. К 2025 году все жители региона будут обеспечены чистой питьевой водой, сообщили в областном акимате.





В 2021 году в Восточном Казахстане доступ к услугам водоснабжения имело 97% населения области (682,2 тыс. человек из 722,7 тыс.). Трудности в основном испытывали жители сельской местности. Из 356 сел региона всего 274, или 77%, были обеспечены водой: в 205 селах были построены водопроводные системы, в 69 установлены блочно-модульные станции очистки воды. За три года 68 сел были обеспечены водоснабжением.





По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Нурлана Рамазанова, на сегодняшний день доступ к чистой питьевой воде имеет 99% населения Восточного Казахстана. Это 719,6 тыс. человек из 727,1 тыс. жителей области. В городах люди на 99,9% обеспечены чистой питьевой водой, в селах - на 97,2%.





Не имеют доступа к водоснабжению 7500 человек в 19 населенных пунктах. Из них 587 городских жителей и 6913 человек, проживающих в 14 неводообеспеченных селах и в трех населенных пунктах, где необходима реконструкция сетей водоснабжения.





Для обеспечения полного доступа населения к питьевой воде в 2024-2025 году в регионе запланирована реализация 16 проектов на общую сумму 17 468,9 млн тенге (РБ - 14 352,8 млн тенге; ОБ - 3116,1 млн тенге). Из них 3 проекта будут реализованы в Усть-Каменогорске и Шемонаихе, а 13 - в сельской местности.





В текущем году планируется завершить 8 проектов. Есть потребность в софинансировании из областного бюджета в размере 1,4 млрд тенге по трем завершаемым проектам - в селе Малоубинка Глубоковского района, селе Малеевск района Алтай и селе Убинка Шемонаихинского района.





К концу этого года доступ населения области к услугам водоснабжения составит 99,4%.





Восемь проектов по водообеспечению 4060 жителей региона, которые завершатся в 2025 году, это: реконструкция поселка Комсомольский в Усть-Каменогорске с охватом 448 человек, реконструкции в селах Улкен-Нарын, Катон-Карагай с общим охватом 386 человек, строительство в селе Отрадное Уланского района (308 человек), селе Березовка (282 человека), селе Большая речка (381 человек) Шемонаихинского района. Также в разработке две ПСД по строительству в селе Асубулак (1633 человека) и реконструкции в селе Бозанбай (613 человек) Уланского района с общим охватом 2246 человек. Ожидаемый срок разработки ПСД - июнь 2024 года. После этого будет направлена заявка в республиканский бюджет.





Аким области Ермек Кошербаев обратил внимание на качество проводимых работ и поручил провести соответствующий аудит, пересмотреть ситуацию в целом. Он отметил, что намерен лично посещать объекты водоснабжения и очистных сооружений в рамках рабочих поездок в города и районы.





Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО проведет анализ качества питьевой воды в населенных пунктах на соответствие установленным нормам.