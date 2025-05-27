Таза Қазақстан: в ВКО отряды Jasyl El начали новый сезон

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел рабочую встречу с акимом Уланского района А. Бекбосыновым и представителями фонда "Баққуатты аймақ қоры" - Г. Абельдиновой и А. Еркиновой, сообщает пресс-служба акимата региона.





Цель встречи - обсуждение актуальных вопросов, связанных с реализацией проекта по созданию Центра реабилитации и развития для детей с особыми потребностями, включая детей с расстройствами аутистического спектра.





акимат ВКО





На встрече был рассмотрен ход ремонтных работ в здании КГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения", расположенном в селе Бозанбай Уланского района. Были изучены возможности переоборудования освобожденных помещений амбулатории для размещения дополнительных специализированных кабинетов, необходимых для полноценной работы будущего центра.





Проект реализуется в рамках выполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученного на четвертом заседании Национального курултая, и направлен на создание современной инфраструктуры для реабилитации, обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями в каждом областном центре.





акимат ВКО





Реализация проекта имеет важное социальное значение, способствует укреплению системы инклюзивной поддержки и значительно повышает доступность специализированных услуг для семей региона.