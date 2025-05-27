26.05.2025, 15:31 3236
Таза Қазақстан: в ВКО отряды Jasyl El начали новый сезон
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Курчум состоялось открытие XXI трудового сезона молодежных трудовых отрядов Jasyl El, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
В ходе мероприятия руководитель республиканского штаба Нурасыл Бекматов поздравил молодежь с началом важного сезона и отметил, что в этом году проекту Jasyl El исполняется 20 лет и в конце года лучшие отряды будут награждены.
С 2005 года эти отряды работают в направлениях охраны экологии, озеленения и приобщения молодежи к труду. В прошлом году в Восточно-Казахстанской области был задействован 1021 человек, тогда как в этом году планируется привлечь 1000 молодых людей", - проинформировали в акимате.
В мероприятии, организованном Молодежным ресурсным центром, приняли участие представители государственных органов и волонтеры. Молодежь высадила деревья и провела работы по очистке территории. На встрече обсуждались вопросы сезонной занятости молодежи, формирования экологической культуры и сотрудничества с работодателями.
В этом году молодежные трудовые отряды будут работать в 11 районах и 2 городах области. В программе участвуют 13 работодателей. В рамках концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы молодежь будет участвовать в социальных и экологических проектах, высаживать деревья, убирать бытовой мусор, траву и отходы в населенных пунктах и на различных объектах", - рассказал директор областного филиала отрядов Jasyl El Максат Каримбаев.
В пресс-службе добавили, что для школьников, студентов и безработной молодежи этот проект является площадкой для приобретения опыта. Участники проекта - молодежь из социально уязвимых слоев населения, люди с ограниченными возможностями, способные работать, а также молодежь из категории NEET.
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23.05.2025, 20:21 15861
В ВКО будет создан Центр реабилитации и развития для детей с особыми потребностями
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел рабочую встречу с акимом Уланского района А. Бекбосыновым и представителями фонда "Баққуатты аймақ қоры" - Г. Абельдиновой и А. Еркиновой, сообщает пресс-служба акимата региона.
Цель встречи - обсуждение актуальных вопросов, связанных с реализацией проекта по созданию Центра реабилитации и развития для детей с особыми потребностями, включая детей с расстройствами аутистического спектра.
На встрече был рассмотрен ход ремонтных работ в здании КГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения", расположенном в селе Бозанбай Уланского района. Были изучены возможности переоборудования освобожденных помещений амбулатории для размещения дополнительных специализированных кабинетов, необходимых для полноценной работы будущего центра.
Проект реализуется в рамках выполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученного на четвертом заседании Национального курултая, и направлен на создание современной инфраструктуры для реабилитации, обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями в каждом областном центре.
Реализация проекта имеет важное социальное значение, способствует укреплению системы инклюзивной поддержки и значительно повышает доступность специализированных услуг для семей региона.
23.05.2025, 17:08 17216
Ответственность, честь и безопасность: более 150 школьников погрузились в мир полиции на дне открытых дверей в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 150 школьников и кадетов программы "Жас сақшы" приняли участие в насыщенной и познавательной программе в рамках дня открытых дверей в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Мероприятие состоялось в рамках республиканской концепции "Қазақстан балалары" и было приурочено ко Дню защиты детей", - отметили в пресс-службе.
По данным акимата, торжественное открытие началось с построения и приветствия участников. Дети посмотрели видеопоздравление от министра внутренних дел и услышали напутственные слова от начальника ДП ВКО Ерлана Омарбекова.
Далее школьники разделились по тематическим площадкам. Одни соревновались в шахматах и настольном теннисе, другие - проходили викторину по интернет-безопасности. Юным участникам рассказали, как распознать онлайн-мошенников и защитить личные данные. Большой интерес вызвали мастер-классы по самозащите, а также интерактивные занятия, посвященные профилактике наркозависимости. Кадеты с увлечением изучали стенды, видеоматериалы и экспонаты, подготовленные сотрудниками полиции.Кульминацией дня стало зрелищное выступление бойцов СОБР. Спецназовцы продемонстрировали задержание условных преступников, элементы рукопашного боя и слаженные тактические действия. Много эмоций вызвала также выставка спецтехники и акция по безопасности на дорогах", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что проведение подобных мероприятий помогает подросткам лучше понять профессию полицейского - ее ответственность, силу духа и командный характер.
Участники увезли с собой яркие впечатления, а кто-то, возможно, уже определился с выбором будущей профессии", - добавили в ведомстве.
20.05.2025, 11:13 24726
Воздушный рубеж: как вертолетчики Восточного Казахстана охраняют жизни с небес
Авиационное подразделение - единственное в Казахстане, которое не только выжило в 1990-е, но и сохранило весь инфраструктурный комплекс
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Усть-Каменогорск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Восточно-Казахстанской области рассказали, как вертолетчики региона охраняют жизни людей с небес, передает корреспондент агентства.
В Восточно-Казахстанской области дороги - не всегда путь к спасению. Тысячи километров между селами, горные перевалы, снежные лавины и паводки - все это не просто испытания природы, а повседневная реальность региона. Здесь, где земля часто недоступна, надежда поднимается в небо - в лице авиационного подразделения, которое уже более четверти века остается незаменимой опорой в борьбе за человеческие жизни. Это не просто пилоты. Это - спасатели, врачи, разведчики, бойцы первой линии обороны", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, горы Катон-Карагайского нацпарка, степи Зайсана, ледяные просторы Курчумского района, озера Марқакөл и Алаколь - все это часть огромной территории, которую обслуживает КГП на ПХВ "Авиационное подразделение Восточно-Казахстанской области".
В экстремальных условиях оно становится не просто "глазами" региона, а его сердцем, бьющимся в небе. Когда в феврале 2024 года снежная буря заблокировала трассы Кокпектинского района, а более 100 человек оказались в ловушке, только экипаж Ми-8 смог прорваться сквозь метель и вывести людей в безопасную зону. За этот героизм трое спасателей были награждены государственными медалями. Это - не исключение, а норма для этих мужчин и женщин, чья работа - летать туда, где другие не могут пройти. Каждый вылет - это не просто рейс. Это - борьба со временем, стихией и страхом", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что санитарная эвакуация из отдаленных аулов - неразрывная часть миссии. Вертолеты, оснащенные реанимационным оборудованием, спасают младенцев, беременных женщин, тяжелых пациентов с инсультами и травмами. С 2023 по 2025 год - десятки жизней спасены благодаря оперативной работе в связке с центром экстренной медицины.
Лесные и степные пожары, паводки, взрывные лавинные работы, мониторинг рек и снежных масс в горах - все это тоже зона ответственности авиационного подразделения. До 200 вылетов ежегодно - не просто цифра, а доказательство системы, которая работает на опережение.Когда в апреле 2025 года вспыхнул пожар в Зайсанском районе, именно вертолет с бортовым водосливным устройством локализовал огонь в труднодоступных местах. Пожар мог перекинуться на десятки километров леса и пастбищ, но был остановлен с воздуха", - заявили в пресс-службе.
Авиационное подразделение - единственное в Казахстане, которое не только выжило в 1990-е, но и сохранило весь инфраструктурный комплекс: ангары, оборудование, воздушный флот. Подчеркивается, что это - редкий случай преемственности, когда традиции передаются из рук в руки, от наставников - молодым специалистам.
По информации ведомства, сегодня предприятие готовится стать и образовательной базой: строящиеся аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае требуют будущих техников, механиков, диспетчеров.
И именно здесь, в сердце Восточного Казахстана, может родиться новая школа воздушных профессионалов. ВКО - это не только край красивых пейзажей и богатых недр. Это - регион, который знает цену человеческой жизни. Здесь по-настоящему понимают: спасение - не лозунг, а ежедневный труд. И над этим трудом - небо. И в этом небе - они. Они - те, кто не ищет славы. Кто уходит на задание в пургу, в ночь, в неизвестность. Ради того, чтобы кто-то другой увидел утро.Если вы когда-нибудь увидите в небе вертолет с символикой Восточного Казахстана - знайте: он летит туда, где больше всего нужна помощь. Где ее невозможно доставить иначе. Где чья-то жизнь зависит от их мастерства и мужества. Именно поэтому каждый житель региона может с гордостью сказать: у нас есть те, кто поднимается в небо, чтобы спасти тех, кто остался на земле", - добавили в акимате.
20.05.2025, 09:41 25991
В Усть-Каменогорске проводят проверку качества воздуха
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 19 мая около 16.00 на территории Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината (УК ТМК) был зафиксирован выброс неизвестного вещества. На место оперативно прибыли представители местных исполнительных органов, департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии и санитарно-эпидемиологического контроля для выяснения обстоятельств и оценки возможной угрозы, сообщили в акимате ВКО.
По информации предприятия, в этот день на комбинате проводилась внеплановая профилактическая чистка системы конденсации хлорирующей установки № 3. В ходе работ произошло осыпание гарнисажа, в результате чего был перекрыт газоход.
Согласно данным испытательной лаборатории УК ТМК, состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны по показателю "хлор" находилось в пределах предельно допустимых концентраций (ПДК).
К 17.00 в социальных сетях и местных СМИ появились видеозаписи с визуально наблюдаемыми выбросами. В ответ на это специалисты департамента экологии по ВКО выехали на контрольные точки санитарно-защитной зоны и провели замеры. Измерения продолжались до 23.00. Превышений ПДК зафиксировано не было. Все исследования были проведены в соответствии с требованиями Государственной системы обеспечения единства измерений и методикой СТ РК 2.302-2021.
Дополнительно по сигналу о возможном выбросе желтого газа, поступившему в ДЧС ВКО в 18.21, на место происшествия были направлены специалисты городского управления санитарно-эпидемиологического контроля и филиала Национального центра экспертизы (НЦЭ) по ВКО.
Лабораторией ФНЦЭ были отобраны 144 пробы атмосферного воздуха в восьми локациях:
- поселок Новая Согра, поворот на село Бобровка;
- 2-й подъем;
- поворот после АЗС в сторону Ульба;
- автодорога между селом Тарханкой и улицей Егорова;
- СЗЗ по улице Охотская, 126;
- СЗЗ по улице Озотская, 94а;
- станция Коршунова;
- золоотвал Согринской ТЭЦ.
Проведен анализ на содержание 18 загрязняющих веществ, включая хлор, хлористый водород, диоксид серы, формальдегид, сероводород, углеводороды, аммиак, свинец и другие. По состоянию на 21.44 превышений ПДК зафиксировано не было. Все результаты переданы в департамент экологии.
Со стороны предприятия официальных сообщений о техногенном инциденте не поступало. Обращений граждан за медицинской помощью не зарегистрировано. Случаев острого отравления не зафиксировано", - отметили в акимате.
По данным ведомства, сегодня с утра бригады выехали на место и провели необходимые замеры. В настоящее время ведутся плановые работы. Ученики школ района Согры переведены на дистанционное обучение.
Казгидромет сообщил о неблагоприятных метеорологических условиях II степени, отсутствие ветра.
Управление промышленной безопасности проводит плановую проверку предприятия, начатую 19 мая. На момент нахождения инспекторов на комбинате (с 10.00 до 16.00) признаков загазованности выявлено не было. Инцидент будет рассмотрен в рамках этой проверки. 20 мая филиалом НЦЭ запланированы дополнительные исследования атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных вблизи предприятия. О результатах будет сообщено дополнительно", - проинформировали в акимате.
Для координации действий состоялось заседание областного штаба с участием руководства региона, правоохранительных, надзорных и специализированных служб. Были заслушаны доклады ответственных ведомств, выработаны предложения по усилению мониторинга, даны соответствующие поручения.
Во избежание распространения недостоверной информации просим руководствоваться только официальными источниками", - отметили в акимате.
16.05.2025, 15:21 33316
В Восточном Казахстане завершился региональный чемпионат WorldSkills Shygys 2025
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области завершился региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Shygys 2025, объединивший более 170 участников - студентов, выпускников и молодых специалистов в возрасте до 21 года. Масштабное событие стало ключевым мероприятием Года рабочих профессий, объявленного президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, сообщает акимат ВКО.
С 12 по 16 мая площадками чемпионата стали колледжи и центры компетенций региона, а также производственные предприятия. Участники соревновались по 38 компетенциям - от мехатроники и сварочных технологий до графического дизайна и веб-разработки. В роли экспертов выступили мастера производственного обучения и ведущие специалисты индустриальных компаний.
Цель чемпионата - повышение престижа рабочих профессий и модернизация системы технического и профессионального образования. Победители регионального этапа представят Восточно-Казахстанскую область на республиканском чемпионате WorldSkills Kazakhstan 2025, который пройдет в ноябре в Астане", - отметили в пресс-службе акимата.
Закрытие чемпионата состоялось в Усть-Каменогорске. В торжественной церемонии принял участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов. В своем выступлении он подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров.
Важно, чтобы человек был настоящим мастером своего дела и подходил к профессии с энтузиазмом и профессионализмом. Наша область - один из ведущих индустриальных регионов. Наши предприятия выходят на международный уровень. Например, ТМК открыл филиал в Индии и теперь планирует открыть офис в США. Это доказательство качества и конкурентоспособности нашей промышленности. Именно вы будете трудиться на этих предприятиях и строить будущее страны", - сказал глава региона.
По итогам соревнований первое место занял Городской высший политехнический колледж Усть-Каменогорска, второе - колледж города Риддер, третье - Городской многопрофильный технологический колледж Усть-Каменогорска. Все призеры получили ценные подарки и сертификаты, а отдельные участники были отмечены за высокий уровень мастерства.
Генеральным спонсором чемпионата выступила компания "Казцинк". Управляющий директор ТОО "Казцинк" Андрей Лазарев отметил, что участие в подобных соревнованиях мотивирует молодежь, способствует росту интереса к практическим навыкам и подтверждает актуальность рабочих профессий. WorldSkills Shygys 2025 стал не просто соревнованием, а настоящей платформой для обмена опытом, внедрения новых образовательных стандартов и продвижения рабочих профессий как важнейшей составляющей устойчивого развития страны", - добавили в ведомстве.
15.05.2025, 10:21 37571
Аким ВКО: Семьям погибших рабочих в Улкен Нарыне будет оказана всесторонняя помощь и поддержка
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов экстренно выехал в Улкен-Нарынский район, где накануне произошла трагедия. В результате обвала грунта при проведении аварийно-восстановительных и земляных работ на месте порыва водопровода в селе Улкен Нарын погибли двое сотрудников коммунального предприятия "Нарын КомХоз Сервис" - сварщик Ержан Айтпаев (1983 года рождения) и слесарь Сергей Кастерин (1970 года рождения), сообщили в пресс-службе акимата.
На месте происшествия аким области обратился к членам специальной комиссии, подчеркнув необходимость коренного пересмотра действующих регламентов по обеспечению промышленной и трудовой безопасности.
В мирное, стабильное время недопустимо терять человеческие жизни в результате нарушений на производстве. Жизнь и здоровье сотрудников должны быть приоритетом для любого предприятия - важнее любых экономических соображений. От имени акимата выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и заверяю: мы окажем им всестороннюю поддержку. Кроме того, мною поручено профильным ведомствам провести тщательную и объективную проверку, установить причины происшествия, а также определить степень ответственности всех причастных", - заявил Нурымбет Сактаганов.
Как сообщил председатель комиссии по расследованию - главный инспектор труда Восточно-Казахстанской области Бакытбек Кизатов, в ближайшие десять дней будет проведено всестороннее расследование инцидента. В случае необходимости его сроки будут продлены до 30 дней, с привлечением профильных экспертов. По итогам материалы передадут в правоохранительные органы и судебные инстанции.
Особый акцент аким области сделал на важности комплексного подхода к вопросам предотвращения производственного травматизма, отметив, что безопасность и охрана труда, особенно в ситуациях, связанных с угрозой жизни людей, находятся на постоянном контроле со стороны региональной власти.
Семьям погибших будут обеспечены выплаты из республиканского бюджета, а также предусмотренные страховыми механизмами компенсации. Глава региона провел личную встречу с родными погибших и подчеркнул, что они не останутся без внимания и помощи.
14.05.2025, 13:55 40061
В ВКО впервые прошел уникальный фестиваль для шоуменов - SHOWMEN FEST 2025
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Масштабный региональный фестиваль SHOWMEN FEST 2025 для шоуменов и ведущих мероприятий впервые прошел на территории Восточно-Казахстанской области, не имеющий аналогов в Казахстане, сообщает пресс-служба акимат региона.
Его организовали в рамках работы по развитию креативных индустрий. Перед началом фестиваля специалисты event-индустрии, такие как профессиональный ведущий, солист группы "Меховая 8/1" Кабдол Тлеков, актер Айбат Никулин и комик Данияр Батырбаев провели мастер-классы для участников фестиваля", - уточнили в акимате.
По словам организаторов, главная цель фестиваля - модернизация свадебного бизнеса и формирование культуры проведения свадеб.
В главном конкурсе фестиваля приняли участие 22 организатора свадеб. Победу в номинации "Лучший шоумен" одержал Мади Айткабылов из Зайсана.
В номинации "Лучший асаба" победил Нуржан Касенов из Катонкарагая, а в номинации "Лучший беташар" победил Алпыс Жакиянов. В номинации "Приз зрительских симпатий" победила Ольга Бахрамеева из Риддера, а в номинации "Лучший импровизатор" победил Максат Садыкбаев из Зайсана.
Если говорить в целом, то особую благодарность я хотел бы выразить руководству региона и управлению культуры", - сказал в своем выступлении известный ведущий, член жюри Айбат Никулин.
Отмечается, что за звание лучшего исполнителя беташара сразились около 30 исполнителей. Беташар - это обряд представления невестки роду. Он символизирует вступление новобрачной в новую семью. А исполнитель представляет новобрачную всем ее новым родственникам.
Культура речи народа, его умение держать себя в публичных местах - это форма воспитания", - заявил член жюри, певец Адиль Турганбаев.
12.05.2025, 18:20 44236
В Восточном Казахстане усиливается социальная поддержка населения
За первые четыре месяца 2025 года адресную социальную помощь получили 895 семей
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области реализуется комплекс мер по усилению социальной защиты: внедряются цифровые решения, расширяется адресная помощь, открываются новые центры реабилитации и активного долголетия, сообщает пресс-служба акимата региона.
По данным управления координации занятости и социальных программ, в регионе проживают свыше 300 тысяч человек, нуждающихся в особом внимании: пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Обеспечение достойного уровня жизни этой категории граждан остается одним из приоритетов региональной политики", - заявили в ведомстве.
Также в преддверии 80-летия Победы участники Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты в размере 5 млн тенге.
Материальная помощь в размере 392 млн тенге также оказана труженикам тыла и вдовам фронтовиков. К 7 мая размер выплат афганцам, чернобыльцам и участникам других военных конфликтов увеличен до 150 тысяч тенге. Ветераны также могут пройти бесплатное санаторно-курортное лечение: с начала года 1616 человек уже воспользовались этой возможностью в санатории "Уба" Шемонаихинского района", - сообщили в акимате.
Кроме того, подчеркивается, что количество многодетных матерей в регионе превысило 13 тысяч, из них 8951 - семьи с четырьмя и более детьми. В частности, за последние четыре года их число выросло почти на 40%. К 8 Марта более 13 тысяч женщин получили по 15 тысяч тенге в виде единовременной выплаты.
По данным акимата, за первые четыре месяца 2025 года адресную социальную помощь получили 895 семей, охватывающих более 4 тысяч человек. Отмечается, что в регионе активно реализуются программы повышения доходов: создано около 6 тысяч новых рабочих мест.
В результате количество обратившихся за поддержкой сократилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В области проживает более 27 тысяч человек с инвалидностью, в том числе свыше 3 тысяч детей. Введена 100% оплата санаторного лечения детей с ментальными нарушениями и компенсация 70% расходов на сопровождающих родителей. В Усть-Каменогорске, Винном и Дайыре работают программы иппотерапии, на реализацию которых в этом году выделено более 100 млн тенге. До конца года они будут внедрены в Риддере и Уланском районе", - проинформировали в пресс-службе.
Также с 2023 года в учреждениях соцобслуживания используется цифровая платформа Socium, которая позволяет вести учет всех специальных социальных услуг и отслеживать эффективность работы сотрудников. Через портал социальных услуг ежегодно обрабатывается до 14 тысяч заявок, что обеспечивает прозрачность и здоровую конкуренцию среди поставщиков.
В марте в Усть-Каменогорске открылся Центр активного долголетия - современная площадка для досуга пожилых людей. Здесь работают 15 секций, услугами уже пользуются свыше 400 пенсионеров. В ближайших планах - открытие подобных центров в других районах области. Совместно с фондом "Қазақстан халқына" реализуется проект Baquatty aimaq qory, в рамках которого в селе Бозанбай откроется реабилитационный центр Ainala для детей с особыми потребностями. Фонд гарантирует оснащение центра и обучение специалистов в сумме 350 млн тенге. Восточно-Казахстанская область последовательно строит устойчивую, технологичную и ориентированную на человека систему социальной поддержки, где никто не остается без внимания", - добавили в ведомстве.
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