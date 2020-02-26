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Синьцзян упростил таможенное оформление для обеспечения нормальных грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой

25.02.2020, 18:52 6022
Синьцзян упростил таможенное оформление для обеспечения нормальных грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой
Урумчи. 25 февраля. Kazakhstan Today - Таможня и железнодорожная администрация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе упростили процедуру таможенного оформления, чтобы в настоящих условиях борьбы с коронавирусной эпидемией обеспечить нормальное функционирование поездов, курсирующих в рамках грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой, передает Kazakhstan Today.
 
В понедельник днем через КПП Хоргос СУАР прошел 61-й по счету с начала февраля этого года грузовой состав, следующий по маршруту Китай - Европа.
 
Ранее, в субботу, другой грузовой поезд, следующий по маршруту Китай - Европа, пересек госграницу через погранпереход Алатау и доставил в Китай 850 тонн хлопка-сырца.
 
Из-за вспышки коронавирусной болезни большинство грузовых железнодорожных рейсов из Европы в Китай было приостановлено или отложено, соответственно, количество въезжающих и выезжающих через госграницу поездов резко снизилось с конца января.
 
Заместитель главы Хоргосской таможни Доу Лусинь сообщил, что местные таможенники усилили проверку всех составов в целях предотвращения распространения эпидемии через вышеуказанный КПП.
 
Согласно таможенной статистики, с начала 2020 года через КПП Хоргос и погранпереход Алатау прошло более 730 въездных и выездных поездов в рамках железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа.
 
Среди экспортированных данными поездами товаров в основном были изделия машиностроительной и электроэнергетической промышленности, одежда и товары электроники, а среди импортированных - хлопковая пряжа и стройматериалы.
 

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