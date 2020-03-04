Китайские южные авиалинии помогают возобновить работу предприятий

Урумчи. 3 марта. Kazakhstan Today - 22 февраля пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании China Southern Airlines ("Китайские южные авиалинии"), перевозивший 174 рабочих, вылетел из аэропорта Хотан в Синьцзяне и приземлился в городском округе Чанша в провинции Хунань, после короткой остановки в городе Урумчи. Впервые с момента возникновения эпидемии "Китайские Южные Авиалинии" предоставили услуги по перевозке рабочей силы из Синьцзяна в материковый Китай, передает Kazakhstan Today.

По имеющимся сведениям, все рабочие по контракту являются уроженцами города Хотана, а также выходцами подчиненных городу уездов Хотан, Моюй и Юйтянь в Синьцзяне. Все они находятся в списках малоимущих семей. Они отправились в городской округ Чанша в провинции Хунань, чтобы устроиться на работу на одном из построенных на рынке предприятий.

Большинство из 174 рабочих впервые в жизни летели на самолете. Абликим Кыдыр, которому исполнилось 20 лет, также впервые прилетел в городской округ Чанша. Говоря о своих ожиданиях на будущее, он отметил, что хочет заработать много денег и посмотреть мир.

По словам Маматжана Убулкасыма, первого секретаря компании "Китайские южные авиалинии", если ехать на скоростном поезде или автобусе, то дорога займет как минимум около четырех дней. Время пребывания в пути слишком велико, да и безопасность путешествия не может быть гарантирована. А если лететь коммерческим рейсом данной авиакомпании, то можно прибыть до места назначения (имеется в виду горокруг Чанша в провинция Хунань) в тот же день.

Для обеспечения безопасности и быстрого приезда рабочих сотрудники операционного отделения авиакомпании "Китайские южные авиалинии" в городе Хотане посетили подразделение по обслуживанию клиентов, чтобы узнать количество пассажиров, их потребности. За день выдали билеты и маршрутные квитанции и повторно перепроверили информацию о пассажирах. 22 февраля, в 8 часов утра по пекинскому времени, сотрудники операционного отделения прибыли в аэропорт города Хотана за три часа перед вылетом, чтобы обеспечить безопасность и быструю посадку 174 пассажиров.

Уезд Хотан является одним из четырех бедных окружных центров в Синьцзяне. Как отметили в "Китайских южных авиалиниях", в соответствии с пассажиропотоком авиакомпания увеличила количество рейсов по маршруту Хотан - Кашгар, чтобы обеспечить возобновление работы предприятий и помочь ликвидировать бедность, несмотря на эпидемию.

CNS, Чэ Цзе, Гао Сяопэн, Ван Даньни

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства