Китайские южные авиалинии помогают возобновить работу предприятий

По имеющимся сведениям, все рабочие по контракту являются уроженцами города Хотана, а также выходцами подчиненных городу уездов Хотан, Моюй и Юйтянь в Синьцзяне. Все они находятся в списках малоимущих семей. Они отправились в городской округ Чанша в провинции Хунань, чтобы устроиться на работу на одном из построенных на рынке предприятий.
Большинство из 174 рабочих впервые в жизни летели на самолете. Абликим Кыдыр, которому исполнилось 20 лет, также впервые прилетел в городской округ Чанша. Говоря о своих ожиданиях на будущее, он отметил, что хочет заработать много денег и посмотреть мир.
По словам Маматжана Убулкасыма, первого секретаря компании "Китайские южные авиалинии", если ехать на скоростном поезде или автобусе, то дорога займет как минимум около четырех дней. Время пребывания в пути слишком велико, да и безопасность путешествия не может быть гарантирована. А если лететь коммерческим рейсом данной авиакомпании, то можно прибыть до места назначения (имеется в виду горокруг Чанша в провинция Хунань) в тот же день.
Для обеспечения безопасности и быстрого приезда рабочих сотрудники операционного отделения авиакомпании "Китайские южные авиалинии" в городе Хотане посетили подразделение по обслуживанию клиентов, чтобы узнать количество пассажиров, их потребности. За день выдали билеты и маршрутные квитанции и повторно перепроверили информацию о пассажирах. 22 февраля, в 8 часов утра по пекинскому времени, сотрудники операционного отделения прибыли в аэропорт города Хотана за три часа перед вылетом, чтобы обеспечить безопасность и быструю посадку 174 пассажиров.
Уезд Хотан является одним из четырех бедных окружных центров в Синьцзяне. Как отметили в "Китайских южных авиалиниях", в соответствии с пассажиропотоком авиакомпания увеличила количество рейсов по маршруту Хотан - Кашгар, чтобы обеспечить возобновление работы предприятий и помочь ликвидировать бедность, несмотря на эпидемию.
CNS, Чэ Цзе, Гао Сяопэн, Ван Даньни
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