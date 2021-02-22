Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана

Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал российского оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, судья Вера Акимова зачитала приговор, согласно которому блогер был признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Клевета).

По словам Акимовой, суд учел позицию Навального, который не признал вину и заявил, что не хотел никого оскорбить, а его высказывания носили оценочный характер и относятся ко всем, кто поддержал поправки в Конституцию РФ, а не только к ветерану Игнату Артеменко.

Вина Навального подтверждается показаниями свидетелей, потерпевшего и экспертизами", - отмечается в приговоре судьи.

По ее словам, являясь пользователем сервиса Telegram и владельцем страницы в сети Twitter, Навальный имел "умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего".

Суд назначил ему штраф в размере 850 тыс. рублей (4 млн 811 тыс. тенге).

Навальный слушал приговор в наручниках под усиленным конвоем бойцов второго оперативного полка полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо до 240 часов обязательных работ. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства