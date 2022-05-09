Акция "Бессмертный полк" прошла в ряде городов по всему миру

АЛМАТЫ. 8 МАЯ - В канун Дня Победы в ряде городов по всему миру прошли акции "Бессмертный полк". В общей сложности в них приняли участие тысячи человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Десятки людей собрались у входа на кладбище Пер-Лашез в Париже, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, а затем прошествовали к памятнику русским участникам движения Сопротивления, сообщает rg.ru.
Как отмечает РИА Новости, аналогичные мероприятия прошли и в других городах Франции.
Гораздо более масштабная акция прошла в Риме. В митинге у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано собрались сотни человек (беспрецедентное количество) с красными знаменами, флагами России, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла. Как сообщает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия Тамару Джуранову, акция была согласована вплоть до флагов - российских и советских - и плакатов. А безопасность участников обеспечивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и местные активисты из антифашистских организаций. "Бессмертные полки" также организованы в Милане, Катанье и горных районах Лигурии.
В Мадриде к "Бессмертному полку" также присоединились сотни людей. Они прошли маршем от улицы Клаудио Мояно (возле железнодорожного вокзала Аточа) до музея "Прадо". Участники шествия несли портреты своих предков, сражавшихся как в Великой Отечественной войне, так и в рядах сопротивления против фашизма во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, распевали песни военных лет и раздавали всем желающим георгиевские ленточки. Их безопасность обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, и не зря, поскольку проведению акции попыталась помешать женщина с украинским флагом, отмечает ТАСС.