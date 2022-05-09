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Акция "Бессмертный полк" прошла в ряде городов по всему миру

08.05.2022, 21:24 3886
АЛМАТЫ. 8 МАЯ - В канун Дня Победы в ряде городов по всему миру прошли акции "Бессмертный полк". В общей сложности в них приняли участие тысячи человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Десятки людей собрались у входа на кладбище Пер-Лашез в Париже, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, а затем прошествовали к памятнику русским участникам движения Сопротивления, сообщает rg.ru.
 
Как отмечает РИА Новости, аналогичные мероприятия прошли и в других городах Франции.
 
Гораздо более масштабная акция прошла в Риме. В митинге у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано собрались сотни человек (беспрецедентное количество) с красными знаменами, флагами России, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла. Как сообщает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия Тамару Джуранову, акция была согласована вплоть до флагов - российских и советских - и плакатов. А безопасность участников обеспечивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и местные активисты из антифашистских организаций. "Бессмертные полки" также организованы в Милане, Катанье и горных районах Лигурии.
 
В Мадриде к "Бессмертному полку" также присоединились сотни людей. Они прошли маршем от улицы Клаудио Мояно (возле железнодорожного вокзала Аточа) до музея "Прадо". Участники шествия несли портреты своих предков, сражавшихся как в Великой Отечественной войне, так и в рядах сопротивления против фашизма во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, распевали песни военных лет и раздавали всем желающим георгиевские ленточки. Их безопасность обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, и не зря, поскольку проведению акции попыталась помешать женщина с украинским флагом, отмечает ТАСС.
 

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Путин поздравил лидеров государств с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

08.05.2022, 17:48 4521
МОСКВА. 8 МАЯ - Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Поздравление Владимира Путина было опубликовано на официальном сайте президента России.
 

По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины", - сообщается в поздравлении.

 

Пограничники Узбекистана застрелили трех граждан Кыргызстана

06.05.2022, 12:03 9041
БИШКЕК. 6 МАЯ - Пограничники Узбекистана 5 мая применили оружие в отношении трех граждан Кыргызстана, которые впоследствии скончались в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, инцидент произошел в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. 
 
Трое кыргызстанцев получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу Ала-Букинского района. Там они, не приходя в сознание, скончались, сообщает портал 24.kg.
 

Для выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель КР по Ала-Букинскому направлению провел встречу с пограничным представителем Узбекистана по Янги-Курганскому направлению. Стороны договорились продолжить встречу 6 мая по итогам служебных расследований. По факту начаты следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

 

Парламент Беларуси разрешил казнь как меру наказания за попытку теракта

04.05.2022, 16:06 14746
МИНСК. 4 МАЯ - Верхняя палата парламента Республики Беларусь одобрила законопроект, предусматривающий возможность смертной казни за покушение на теракт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В конце апреля депутаты Беларуси приняли в двух чтениях законопроект о поправках в Уголовный кодекс, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов, сообщает РИА Новости
 
В пресс-службе нижней палаты парламента подчеркивали, что "проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью". Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен двумя палатами парламента, а также подписан президентом.
 

Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект об изменении Уголовного кодекса. Проектом закона корректируется подход к применению исключительной меры наказания - смертной казни", - говорится в сообщении.

 
Там приводятся слова председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Совета республики Сергея Сивца о том, что законопроектом "предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка".
 

Причастных к разработке биооружия на Украине определили российские следователи

03.05.2022, 12:18 18246
МОСКВА. 3 МАЯ - Российским следователям удалось определить причастных к разработке биологического оружия на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", - цитирует представителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина РИА Новости со ссылкой на RT.

 
Бастрыкин напомнил, что СК расследует уголовное дело по этому вопросу.
 
Следователи также выяснили, что с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов, добавил глава СК. 

США занимались модернизацией и переоснащением примерно трех десятков научных учреждений, министерств здравоохранения и сельского хозяйства, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины.
 

Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции", - заключил Бастрыкин.

 
Во время специальной военной операции российское Минобороны получило и обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Это была сеть из более чем 30 биологических лабораторий, которые имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден, информирует издание.
 

СМИ: более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула

30.04.2022, 10:24 27456
СМИ: более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула
Фото: zerkalo.az
КАБУЛ. 30 АПРЕЛЯ - Агентство Reuters сообщило, что число жертв в результате взрыва в мечети в Кабуле превысило 50, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Взрыв произошел в пятницу в мечети Халифа Сахиб в районе улицы Дар-уль-Аман афганской столицы после молитвы, информирует ТАСС.
 
Заместитель министра культуры и информации во временном афганском правительстве, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан"*, Забихулла Муджахид осудил взрыв, подчеркнув, что такие "зверские убийства" во время священного для мусульман месяца-поста Рамадан это "дело рук кругов, не имеющих никакого отношения к исламу или стране".
 

Исламский Эмират выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Виновные в этом преступлении скоро будут найдены и наказаны", - написал Муджахид в Twitter.

 
За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и мирные жители. Ответственность за многие из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением запрещенной террористической организации "Исламское государство"**.
 

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
** Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.
 

Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 выявлен в Китае

27.04.2022, 10:24 35786
Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 выявлен в Китае
Фото: Depositphotos
ПЕКИН. 27 АПРЕЛЯ - Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 зафиксирован в провинции Хэнань. Об этом сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики, передает KAZKAHSTAN TODAY. 
 
Заболевший - четырехлетний мальчик, проживающий в городском округе Чжумадянь, информирует РИА Новости
 
Перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а недалеко от дома также встречались дикие утки. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.
 

По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", - говорится в сообщении.

 
По словам госкомитета КНР, этот случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку и риск крупномасштабного распространения вируса низкий.
 

На Соловьева и других российских журналистов готовилось покушение

26.04.2022, 08:40 39281
МОСКВА. 26 АПРЕЛЯ - Президент РФ Владимир Путин в понедельник на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ рассказал о сорванном покушении на убийство известного телеведущего Владимира Соловьева. В ФСБ сообщили, кто и как готовил это преступление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задание на ликвидацию Владимира Соловьева и других российских журналистов дала Служба безопасности Украины. Исполнители - неонацисты из запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power - "Национал-социализм/Белая сила, власть", сообщает "Российская газета".
 
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания и допроса неонацистов, которые готовили теракты и убийства в Москве по заданию СБУ. Один из задержанных рассказал, что с февраля по март 2022 года присутствовал во время обсуждения на конспиративных квартирах заданий киевских спецслужб. В частности, они должны были поджигать машины с символикой поддержки военной спецоперации - с буквой Z, а также военкоматы.
 
Также неонацисты обсуждали план физического уничтожения российских журналистов. Среди них - известные всей России ведущий Владимир Соловьев, главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов, а также другие журналисты и политические деятели.
 
Еще двое задержанных рассказали, что получили задание от СБУ в кратчайшее сроки совершить убийство телеведущего Владимира Соловьева. По плану они должны были взорвать его машину вместе с ним. После этого неонацисты собирались скрыться на Украине. Причем для этого у них уже были заготовлены поддельные паспорта граждан Украины.
 
На оперативных кадрах показано также огромное количество нацисткой символики - как немецкой, так и украинской, которая была обнаружена у задержанных. Также у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь готовых к применению "коктейлей Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более тысячи патронов различного калибра. Всего были задержаны шесть человек.
 

Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством (...) Определены были этой группой места посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление", - об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников автору и соведущему программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

 
По данным СК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанных.
 

Макрон переизбран на пост президента Франции

25.04.2022, 08:30 43181
ПАРИЖ. 25 АПРЕЛЯ - Действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает во втором решающем туре выборов главы государства и остается в президентском кресле еще на пять лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам подсчета с подавляющим большинством голосов Макрон уверенно опережает свою соперницу - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля, сообщает РИА Новости.
 
Избравшись на президентский срок в 2017 году в возрасте 39 лет, Макрон стал самым молодым главой Французской Республики в истории страны и первым самовыдвиженцем. Пять лет назад во втором туре выборов он также обошел свою нынешнюю соперницу - Марин Ле Пен, но с более значительным перевесом.
 

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