27.10.2024, 09:45 18071

Coca-Cola отзывает 28 млн бутылок продукция из-за опилок

Под отзыв попали напитки со сроком годности с февраля по апрель 2025 года
Вена. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 млн бутылок после сбоя на производстве. Акция по возврату товара коснется напитка в пластике объемом 0,5 литра, сообщает iz.ru.

Под отзыв попали напитки со сроком годности с февраля по апрель 2025 года. Причина изъятия продукции - металлические опилки в жидкости. Употребление бракованной газировки может нанести вред здоровью.

На производстве Coca-Cola сломался фильтр, что и привело к загрязнению. Для австрийского завода это первый масштабный отзыв продукции. На данный момент пострадавших после употребления напитка нет.
 
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Теги:Coca-ColaПродукцияотзыв

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27.10.2024, 11:35 16456

Парламентские выборы проходят в Узбекистане

В выборах участвуют пять партий
Ташкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Узбекистане начались выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента и местные кенгаши (советы) народных депутатов, сообщает eadaily.com.

Первые избирательные участки открылись при посольствах Узбекистана в Японии и Южной Корее, последними закроются участки в диппредставительствах в США. Всего в 40 странах открыли 57 избирательных участков.

В выборах участвуют пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП); Демократическая партия "Миллий тикланиш"; Экологическая партия Узбекистана; Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ); Социал-демократическая партия "Адолат".

Выборы в парламент впервые пройдут по смешанной избирательной системе - 75 из 105 депутатов изберут по одномандатным округам на основе голосов, а остальные 75 - по партийным спискам пропорционально числу голосов, отданных за политические партии по единому избирательному округу.

Предыдущие парламентские выборы в республике прошли в 2019 году.
 
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Теги:ВыборыУзбекистанПарламент
26.10.2024, 19:38 25921

В США растет количество отравившихся бургерами известной сети быстрого питания, один человек погиб

В США растет количество отравившихся бургерами известной сети быстрого питания, один человек погиб
Фото: Depositphotos
Вашингтон. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что в результате вспышки кишечной палочки E. coli, обнаруженной в гамбургерах McDonald’s, заразились 75 человек, один человек погиб, сообщает The Guardian.

Истинное число заболевших от этой вспышки, вероятно, намного выше, чем сообщается, и может не ограничиться штатами, где зарегистрированы случаи заболевания", - проинформировали в центре по контролю и профилактике заболеваний.


В качестве возможного источника смертельных бактерий были названы свежие луковицы, а не мясо для бургеров, как можно было ожидать, пишет издание.

По словам специалистов, кишечная палочка, ставшая причиной смерти одного человека, вызывает "очень серьезное заболевание", особенно у пожилых людей, детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Компания Taylor Farms была поставщиком для пострадавших регионов, и McDonald’s инициировал добровольный отзыв продукции, сообщила компания и агентство. Поставщик также отозвал несколько партий желтого лука, произведенного на предприятии в Колорадо.

В McDonald’s уточнили, что лук с предприятия Taylor Farms в Колорадо был распределен примерно в 900 ресторанах в Колорадо, Канзасе, Вайоминге и некоторых других штатах региона.

Компания заявила, что также решила прекратить поставки лука с этого предприятия на неопределенный срок.
 
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Теги:СШАотравлениеМакДональдс
26.10.2024, 14:26 28626

В Китае наказали более полумиллиона человек за коррупцию

В Китае наказали более полумиллиона человек за коррупцию
Фото: Depositphotos
Пекин. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае прошли масштабные мероприятия по борьбе с коррупцией, в результате которых было наказано 589 тысяч человек. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины Китая, сообщает lenta.ru.

С января по сентябрь 2024 года в органы дисциплинарной проверки и надзора по всей стране поступило 2,703 миллиона писем и отчетов, в том числе 756 тысяч отчетов и жалоб. (...) В общей сложности 2972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования", - говорится в отчете.


Уточняется, в числе "наказанных" оказались 53 сотрудника провинциального и министерского уровня, более 2,7 тысячи сотрудников департаментов и бюро, 74 тысячи чиновников поселкового и районного уровней.
 
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Теги:Китайкоррупция
26.10.2024, 11:56 30236

Израиль нанес ответный удар по Ирану

Армия обороны Израиля сообщила, что целями стали военные объекты в Иране
Тель-Авив. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль нанес удар по Ирану, который ожидался почти весь месяц. Целями израильского удара были военные базы на западе и юго-западе Ирана, сообщает РБК.

Израиль назвал свой удар ответом на атаки, которые продолжались несколько месяцев. Армия обороны Израиля сообщила, что целями стали военные объекты в Иране.

Звуки взрывов были слышны в Тегеране, а также в пригороде столицы Карадже. Позднее они также прозвучали в Ширазе, сообщила The Jerusalem Post.

В иранском КСИР заявили, что страна подверглась ракетному удару, целями которого стали "жизненно важные военные и силовые объекты".

Тегерана сообщил, что некоторые звуки взрывов были связаны с работой средств ПВО, со ссылкой на иранское агентство Fars.

Силы ПВО Ирана подтвердили, что были атакованы военные центры в провинциях Тегеран, Хузестан, Илам. "Нанесен ограниченный ущерб", - отметили военные.

Аэропорты Ирана работают в штатном режиме после ударов Израиля, сообщает иранское агентство Tasnim.

Российское посольство в Тегеране сообщило, что обстановка в столице Ирана и других спокойная, дипмиссия и другие учреждения посольства работают в штатном режиме. Пострадавших среди россиян нет.

Целями ударов были казарма и склад с оружием в Тегеране, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Израиль не наносит ударов по ядерным объектам Ирана или по нефтяным месторождениям, ограничиваясь только военными целями, сообщил NBC источник в Израиле.

Израиль заранее предупредил США об ударах, передал CBS со ссылкой на источники. Вашингтон не был задействован в израильской атаке, сказал один из них.

По данным The Jerusalem Post, Израиль задействовал для атаки более 100 самолетов, в том числе стелс-истребители F-35 с расстояния 2 тыс. км.

Около 6.00 по московскому времени ЦАХАЛ заявила об окончании атаки на Иран, самолеты благополучно вернулись в Израиль.

ЦАХАЛ сообщила, что атаковала в Иране ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО и места производства ракет, выпущенных по израильской территории в течение последнего года.

Как сообщил источник Tasnim, Тегеран готов ответить Израилю на ночную атаку.

Власти Израиля в пятницу сообщили Ирану о планах нанести авиаудары и предостерегли Тегеран от ответных действий, пишет Axios со ссылкой на три источника.

Ранее сообщалось, Иран отказался отвечать Израилю на ограниченный удар.
 
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Теги:ИранУдарИзраиль
24.10.2024, 19:53 45451

Суверенный фонд Норвегии получил в третьем квартале чистую прибыль $76 млрд

14 000 долларов на каждого жителя страны
Суверенный фонд Норвегии получил в третьем квартале чистую прибыль $76 млрд
Фото: freepik.com
Осло. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 24 октября, крупнейший суверенный фонд в мире, Норвежский пенсионный фонд, сообщил, что по итогам третьего квартала его чистая прибыль составила 835 млрд норвежских крон ($76,4 млрд), доходность операций за квартал составила 4,4%, сообщает kommersant.ru.

Общий объем активов под управлением вырос на 1,1 трлн крон ($102 млрд), до 18,8 трлн крон ($1,7 трлн).

Минувший квартал был полон событий. В июле и августе на рынках наблюдалась повышенная волатильность, потом пошли разговоры о том, что экономику США ждет "мягкая посадка", и о том, как ФРС будет снижать ставку",- отметил заместитель директора государственного Норвежского инвестиционного банка Трен Гранде.


Помимо 835 млрд крон дохода от инвестиций средства фонда выросли за счет валютных колебаний (на 191 млрд крон, или $17,5 млрд), а также за счет вложений от правительства (99 млрд крон, или $9 млрд). Доходность от вложений в акции составила в третьем квартале 4,5%, от инвестиций в облигации - 4,2%, от инвестиций в недвижимость - 0,8%, от инвестиций в инфраструктуру возобновляемой энергетики - 10,8%.

В 1990 году норвежский парламент принял решение о создании государственного суверенного фонда для вложения средств, полученных от государственной продажи нефти. Первые средства поступили в фонд в 1996 году. Сейчас средства фонда вложены в 8763 компании, в том числе в такие, как Samsung, Apple, Nestle, Microsoft и другие, из 71 страны мира, в основном это миноритарные пакеты акций. Фонд инвестирует средства по четырем направлениям: акции, облигации, недвижимость и инфраструктура для возобновляемой энергетики.
 
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Теги:НорвегияфондПрибыль
24.10.2024, 18:00 47176

Государства - члены БРИКС договорились поддержать НБР в расширении финансирования в местной валюте

Странам БРИКС также рекомендуется продвигать расчеты в местной валюте
Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Государства - члены БРИКС договорились в среду поддержать Новый банк развития в реализации его общей стратегии на 2022-2026 годы и расширении финансирования в местной валюте.

В декларации, принятой по итогам 16-го саммита организации, отмечается, что государства-члены БРИКС также договорились совместно трансформировать НБР в многосторонний банк развития нового типа 21-го века, поддержать дальнейшее расширение его членского состава и ускорить рассмотрение заявок на членство от стран БРИКС в соответствии с его общей стратегией и соответствующей политикой", - сообщает ИА "Синьхуа".


В соответствии с декларацией странам БРИКС также рекомендуется укреплять финансовое сотрудничество и продвигать расчеты в местной валюте.

Напомним, вчера участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию.
 
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Теги:БанкподдержкаБРИКС
24.10.2024, 16:46 48031

В Норвегии детям младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями

В стране уже действует ценз для детей до 13 лет
Осло. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Норвегии планирует ввести строгое возрастное ограничение для пользователей соцсетей. Теперь ими не смогут пользоваться дети младше 15 лет.

Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, политики должны вмешаться, чтобы защитить детей от вредного контента в социальных сетях и "власти алгоритмов", информирует РБК со ссылкой на The Guardian.

В настоящее время в стране уже действует возрастной ценз, согласно которому дети могут пользоваться соцсетями только с 13 лет. Но исследование норвежского управления СМИ показало, что более половины детей в возрасте от 9 до 11 лет все равно пользуются ими.

Ранее сообщалось, что в Казахстане лишь 16% родителей знают о переписке детей с незнакомцами в сети.

Напомним, в опросе, проведенном агентством Kazakhstan Today, 85% респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в соцсетях и интернет-ресурсах.


Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг. Также в ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.

Генеральный прокурор Берик Асылов комментируя волну детских самоубийств, сообщил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.

В свою очередь представитель МВД РК Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.

О причинах детского суицида и пробелах в законодательстве, из-за которых организаторов "групп смерти" сложно привлечь к ответственности, Kazakhstan Today в эксклюзивном интервью рассказали эксперты.

 
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Теги:СоцсетизапретНорвегиядети
23.10.2024, 20:04 51121

Взрывы, стрельба и захват заложников: теракт произошел в Анкаре

Количество погибших, пострадавших и возможных заложников остается неизвестным
Анкара. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - У авиационного завода турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре слышны выстрелы и взрывы, сообщает РБК со ссылкой на A Haber.

Министр МВД Али Йерликая заявил, что в Анкаре произошел теракт, есть раненые и погибшие. A Haber отмечает, что в настоящее время к месту происшествия направлены силы безопасности, пожарные и медицинские бригады.

Haber7 со ссылкой на очевидцев пишет, что здание TUSAŞ атаковал террорист-смертник. Телеканал опубликовал кадры с места взрыва, на которых видны значительные разрушения в одноэтажном здании. Sabah также публикует кадры "одного из предполагаемых террористов". На них мужчина с предметом, похожим на огнестрельное оружие, пробегает мимо турникетов.

Также есть информация, что силы безопасности Турции вступили бои с террористами в Анкаре, есть вероятность, что они захватили заложников. Об этом пишут A Haber и NTV.

Были приняты очень строгие меры безопасности. Полиция перекрыла дороги, патрулирует этот район. Мы видели, как машины скорой помощи въезжали внутрь. Также отмечается, что есть заложники", - сообщал корреспондент A Haber.


По данным издания, пять вертолетов были подняты в воздух. Журналисты сообщили о задымлении в районе происшествия, но не уточнили причины.

Количество погибших, пострадавших и возможных заложников остается неизвестным.
 
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Теги:ТурцияТерактЗаложники

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