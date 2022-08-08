Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений в мире

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - По данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро, смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего рак и хронические заболевания, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как напомнил Кириллов, 18 июля 2022 года Мадуро публично заявил о причастности Соединенных Штатов к убийству бывшего главы государства Чавеса. В соответствии с имеющейся у Венесуэлы информацией спецслужбы США с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Чавеса, проводившего активную антиамериканскую политику. Были выявлены и пресечены многочисленные попытки покушений с участием сотрудников посольства США в Каракасе, сообщает РИА Новости

В нарушение требований международного законодательства Соединенными Штатами осуществлялась деятельность по созданию препаратов, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака", - сообщил Кириллов со ссылкой на данные венесуэльской стороны.

По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами", - заявил Кириллов.

В середине октября 2021 года суд постановил выдать США бывшую медсестру Чавеса Клаудию Гильен - супругу бывшего главы службы безопасности Чавеса Адриана Хосе Веласкеса Фигероа.

В 2018 году Гильен и ее супруг были задержаны в Испании - на основании запроса об экстрадиции властей Венесуэлы, где их обвиняли в незаконном обогащении, преступном сговоре и отмывании денег. Сначала Национальный суд одобрил выдачу, однако при рассмотрении апелляции отменил решение из-за "возможного нарушения основных прав" в случае экстрадиции. Гильен и Веласкес вновь были задержаны в декабре 2020 года - на этот раз по запросу США. Вскоре судья Национального суда принял решение отпустить их до рассмотрения дела об экстрадиции по существу.

Клаудия Патрисия Диас Гильен входила в ближайшее окружение Чавеса, скончавшегося от рака в 2013 году, работала в его администрации. Ее супруг Адриан Веласкес был главой его службы безопасности. В 2011-2013 годах Диас Гильен была исполнительным секретарем государственного инвестиционного фонда Fonden, который получил более 100 миллиардов долларов из государственного бюджета. Имя Диас Гильен фигурирует в "Панамском досье", она использовала панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca для создания компаний, через которые приобретала активы.

Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.