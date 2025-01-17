Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе на 42 дня

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, заявил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сообщает - Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, заявил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сообщает Lenta.ru





По его словам, соглашение вступит в силу 19 января. Стороны также договорились об освобождении заложников.





Обе стороны и участники переговоров согласились завершить все технические процедуры сегодня ночью, затем израильское правительство завершит внутренние процедуры, после этого (...) начнется реализация соглашения", - сообщил Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.





Ожидается, что Израиль отпустит 1000 заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года.





Действующий президент США Джо Байден сообщил, что, согласно достигнутой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий.





Фаза первая, палестинцы также могут вернуться в свои кварталы во всех районах Газы. И начнется увеличение поставок гуманитарной помощи в Газе, и ни в чем не виновные люди смогут получить больший доступ к жизненно важным поставкам", - сказал Джо Байден.





По словам американского лидера, в течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых мерах для достижения второй фазы. Он пояснил, что если переговоры о завершении боевых действий в Газе затянутся дольше, чем на шесть недель, то прекращение огня все равно продолжится.





При этом, когда начнется вторая фаза, будет произведен обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая солдат-мужчин. По словам главы Белого дома, все оставшиеся силы Израиля будут выведены из Газы, и временное прекращение огня станет постоянным. Он добавил, что третья фаза будет заключаться в том, что любые останки убитых заложников будут возвращены их семьям, начнется крупный план реконструкции Газы.





Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что сделка между Израилем и движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в частности спецпосланнику американского лидера по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил и Трампа, и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что Нетаньяху и Трамп договорились вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы обсудить этот вопрос и ряд других важных тем.