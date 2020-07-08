Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Пекин. 7 июля. Kazakhstan Today - Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО), передает Kazakhstan Today.

6 июля посол Чжан Цзюнь передал документ о присоединении КНР к договору о торговле оружием генсеку ООН Антониу Гутерришу", - отметили в постпредставительстве Китая, уточнив, что договор вступит в силу в Китае через 90 дней после передачи документа о присоединении.

Посол Китая Чжан Цзюнь сообщил, что такое решение Пекин противопоставляет политике Вашингтона, сообщает ТАСС

Одна страна вышла из международных договоров о контроле над вооружениями, а также из международных соглашений и организаций, ушла от выполнения международных обязательств, предприняла односторонние шаги, оскорбляющие другие страны", - отметил посол.

Посол подчеркнул, что "односторонний подход стал источником проблем в мире". В связи с этим он обратил внимание на то, что "присоединение к МДТО - это очередной важный шаг в русле активного участия Китая в глобальном контроле над торговлей оружием для обеспечения международной и региональной безопасности.

Договор о торговле оружием распространяется на боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

В апреле 2013 года на пленарном заседании Генассамблеи ООН состоялось голосование по проекту резолюции, одобряющей текст договора и открывающей документ для подписания с 3 июня 2013 года. Резолюция была принята 154 голосами4 23 государства, включая Россию, Китай и Индию, воздержались. Иран, КНДР и Сирия проголосовали против.

Из крупнейших импортеров и экспортеров оружия участниками МДТО не являются Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, а также государства - члены ОДКБ (за исключением Казахстана, присоединившегося к Договору в декабре 2017 года). США, занимающие лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, подписали договор в сентябре 2013 года, однако в июле 2019 года администрация США, ссылаясь на "неэффективность договора, ограничивающего суверенитет США и ущемляющего права американцев", уведомила генерального секретаря ООН о том, что "Вашингтон не намерен становиться участником МДТО и не считает себя связанным какими-либо правовыми обязательствами в связи с его подписанием".

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