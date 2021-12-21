Культурной столицей СНГ в 2022 году объявлен город Каракол

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КАБУЛ. 21 ДЕКАБРЯ - Члены радикального движения "Талибан" закрашивают на улицах Кабула изображения женщин с открытыми лицами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чиновники заявляют, что в столице идёт процесс удаления "неисламских фотографий", так как фотографии женщин с открытыми лицами и другими частями тела не соответствуют законам шариата, сообщает News со ссылкой на Aamaj News

На распространённых властями Кабула фотографиях запечатлены испорченные рекламные плакаты свадебных салонов, магазинов одежды и парикмахерских. Под мазками краски видны очертания женских лиц и рук. Более того, на одном из постеров с молодожёнами талибы закрасили лицо мужчины".

Ранее талибы издали новый указ о правах женщин. В нём говорится, что никто не имеет права принуждать женщин выходить замуж. В документе также подчеркивается, что женщина является "свободным человеком", она не может быть "[предметом] перемирия или прекращения вражды" между мужчинами.

Также движение "Талибан" выпустило новые правила работы СМИ в Афганистане. Согласно одному из пунктов, женщины-телеведущие теперь обязаны во время эфира находиться в хиджабе. Кроме того, в стране запрещается трансляция сериалов с участием женщин, а также фильмов, которые "насаждают иностранную культуру".





Во время захвата власти талибы также заявляли , что женщины в Афганистане смогут работать, получать образование, а также выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб.





Во время предыдущего правления "Талибана" женщинам запрещалось выходить из дома без сопровождения мужчины-родственника и получать образование.