Культурной столицей СНГ в 2022 году объявлен город Каракол

БИШКЕК. 16 ДЕКАБРЯ - Центризбирком Кыргызстана вчера на своем заседании утвердил результаты выборов кандидатов в депутаты жогорку кенеша, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает 24.kg
, из 21 партии, участвующей в гонке, пятипроцентный барьер преодолели шесть:
"Ата Журт Кыргызстан" (15 мандатов, из которых 5 получат женщины);
"Ишеним" (12 мандатов, из которых 4 закреплены за женщинами);
"Ынтымак" (9 мандатов, из которых 3 достанутся женщинам);
"Альянс" (7 мандатов, женщины также получат 3);
"Бутун Кыргызстан" (6 мандатов, 2 из них отданы женщинам);
"Ыйман Нуру" (5 мандатов, также 2 мандата получат женщины).
Им вернут избирательный залог в размере 1 миллиона сомов. Центризбирком отметил, что данные, полученные с АСУ, и сведения ручного и контрольного пересчетов практически идентичны.
Представители политических организаций, в частности не прошедших в парламент, убедились также, что 28 ноября произошла техническая ошибка. Технический сбой случился при отображении дополнительной краткой таблицы сведений АСУ о предварительных результатах голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша. IT-специалисты подтвердили: ошибка была из-за неверного скрипта отображения, а количество голосов и их процент соответствуют данным, полученным с автоматически считывающих урн. При этом ошибка отображения во внешней краткой таблице не влияла на свод предварительных сведений с АСУ, поступающих на центральный сервер информационной системы ЦИК.
Напомним, выборы в жогорку кенеш прошли в Кыргызстане 28 ноября
. За ходом голосования следили 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования.