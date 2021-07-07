На Камчатке разбился самолет Ан-26 с 28 людьми на борту

МОСКВА. 6 ИЮЛЯ - Самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, потерпел крушение в девяти километрах от пункта назначения. По предварительной версии, никто из 28, находившихся на борту, не выжил, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке Ан-26, заявили в Росавиации. По предварительным данным, выживших нет, сообщает РИА Новости

Около четырех-пяти километров от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии", - уточнили в ведомстве место крушения, добавив, что работы затруднены из-за особенностей ландшафта.

Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров в девяти километрах от пункта назначения при заходе на посадку. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы Ольга Мохирева.

Возможной причиной случившегося мог стать сильный боковой ветер, в результате чего Ан-26 врезался в скалу и часть обломков попала в море", - рассказал замдиректора Камчатского авиационного предприятия.

Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.





Напомним, в июне в Кемеровской области РФ самолет с парашютистами потерпел крушение , погибли 4 человека.

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