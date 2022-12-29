Россия запретила экспорт своей нефти по потолку цен с 1 февраля
Фото: Depositphotos
Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 1 февраля 2023 года запретила поставки российской нефти по потолку цен, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина.
Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены ", - говорится в документе.
Отмечается, что указ о спецмерах вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.
Между тем после указа Путина стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,86%, достигнув $85,48 за баррель, сообщает РБК.
На таких уровнях Brent в последний раз торговалась 5 декабря текущего года.
Ранее эксперты SberCIB (инвестиционное подразделение "Сбера") предупреждали, что в случае введения ответных мер со стороны России "на нефтяном рынке может усилиться обеспокоенность по поводу стабильности поставок", - пишет сайт.
Тем временем во Франции и Швеции уже прогнозируют неприятные последствия для Запада от установления потолка цен.
В частности, читатели французской газеты Le Figaro заявляют, что ограничение поставок российской нефти приведет к росту цен на международных рынках, сообщает РИА Новости.
Цель ограничить финансы России иллюзорна. Мера по ограничению поставок российской нефти касается только Запада и приведет к росту цен на международных рынках. Россия уже переключилась на поставки в Китай и Индию (1/3 населения мира)", - указал комментатор с ником Jolo la Trompette.
Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС (….) некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры и какую опасность они представляют для ЕС", - заметил TIESSE DI HOYE.
Ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику на колени… это нелепая мера", - выразил уверенность enreve.
По сути, это ничего не меняет. Санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян. С другой стороны, ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой", - заметил rococolag.
Такого же мнения придерживается шведский аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер, слова которого цитирует агентство.
Я думаю, что нам придется и дальше жить со значительно более высокими ценами, чем мы привыкли", - заявил Копфер в интервью шведскому телеканалу SVT.
Напомним, нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также с 5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Под новые санкции ЕС не попадает экспорт нефти из Каспийского трубопроводного консорциума.