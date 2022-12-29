Система Orphus
28.12.2022, 13:25 2631

Россия запретила экспорт своей нефти по потолку цен с 1 февраля

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
Россия запретила экспорт своей нефти по потолку цен с 1 февраля
Фото: Depositphotos
Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 1 февраля 2023 года запретила поставки российской нефти по потолку цен, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина.

Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены ", - говорится в документе.


Отмечается, что указ о спецмерах вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.

Между тем после указа Путина стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,86%, достигнув $85,48 за баррель, сообщает РБК.

На таких уровнях Brent в последний раз торговалась 5 декабря текущего года.

Ранее эксперты SberCIB (инвестиционное подразделение "Сбера") предупреждали, что в случае введения ответных мер со стороны России "на нефтяном рынке может усилиться обеспокоенность по поводу стабильности поставок", - пишет сайт.


Тем временем во Франции и Швеции уже прогнозируют неприятные последствия для Запада от установления потолка цен.

В частности, читатели французской газеты Le Figaro заявляют, что ограничение поставок российской нефти приведет к росту цен на международных рынках, сообщает РИА Новости.

Цель ограничить финансы России иллюзорна. Мера по ограничению поставок российской нефти касается только Запада и приведет к росту цен на международных рынках. Россия уже переключилась на поставки в Китай и Индию (1/3 населения мира)", - указал комментатор с ником Jolo la Trompette.


Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС (….) некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры и какую опасность они представляют для ЕС", - заметил TIESSE DI HOYE.


Ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику на колени… это нелепая мера", - выразил уверенность enreve.


По сути, это ничего не меняет. Санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян. С другой стороны, ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой", - заметил rococolag.


Такого же мнения придерживается шведский аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер, слова которого цитирует агентство.

Я думаю, что нам придется и дальше жить со значительно более высокими ценами, чем мы привыкли", - заявил Копфер в интервью шведскому телеканалу SVT.


Напомним, нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также с 5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Под новые санкции ЕС не попадает экспорт нефти из Каспийского трубопроводного консорциума.
 

новости по теме

24.12.2022, 12:20 17466

Названы участники военно-биологических проектов США

Некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени
Названы участники военно-биологических проектов США
Фото: Depositphotos
Москва. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки.

Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной минобороны США компании Metabiota", - цитирует РИА Новости начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова.


При этом некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы, подчеркнул он.

Среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle, Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, и многие другие", - перечислил Игорь Кириллов.


Он объяснил, что все они так или иначе получают выгоду от биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты.

Именно этим людям стоит задать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других странах по всему миру, резюмировал он.

Как следует из слайдов к брифингу, речь идет о главном научном сотруднике и президенте отдела международных исследований Pfizer Михаэле Дольстене. Кроме того, в этом перечне присутствует специалист по военной медицине Энтони Маккуин (командир объекта Форт-Детрик, где ведутся биологические исследования в интересах Пентагона и где размещено командование медицинских проектов и разработок армии США).

Согласно материалам, Кеннет Майерс разработал и реализовал план создания сети биолабораторий на территории стран бывшего СССР. Тара О'Тул в 2001 году разработала сценарий учений "Темная зима", посвященных симуляции террористической атаки с использованием биологического оружия. Томас Фриден принимал участие в изучении вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. Фрэнсис Коллинс подавлял мнения ученых об искусственном происхождении COVID-19.

Корпорация Battelle Memorial Institute оказывала консалтинговые услуги Пентагону по созданию биолабораторий на постсоветском пространстве. Подразделение компании в Форт-Детрике участвовало в проведении биологических исследований в интересах Пентагона. Михаэль Дольстен отвечает за полный цикл производства медпрепаратов, в том числе вакцины от коронавируса. Командование медицинских исследований и разработок армии США проводило неэтичные секретные опыты над животными, изучая на них действия оружия в 2020 году.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) - структура в области общественного здравоохранения минздрава США. Национальные институты здравоохранения (NIH) - структура департамента здравоохранения США, главный центр правительства США, отвечающий за исследования в области здравоохранения и биомедицины.

Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что Пентагон переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.

По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество Минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом", - цитирует ТАСС Игоря Кириллова.


По его мнению, особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.

Напоминаем, что обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США.
 
23.12.2022, 21:28 20021

Правительство РФ направило более 200 млн рублей на содержание Байконура

Деньги пойдут на содержание объектов инфраструктуры города
Правительство РФ направило более 200 млн рублей на содержание Байконура
Фото: Depositphotos
Москва. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство России направило более 203 млн рублей на содержание объектов инфраструктуры Байконура, связанных с арендой космодрома.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 203 668 тысяч рублей Минфину России на предоставление в 2022 году дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур, в рамках комплекса процессных мероприятий "Выполнение международных обязательств" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", - говорится в тексте распоряжения.

 
16.12.2022, 13:39 44206

Очередной теракт в Турции: пострадали восемь полицейских

Район взрыва блокирован, проводится антитеррористическая операция
Анкара. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При помощи дистанционного управления был взорван заминированный автомобиль, припаркованный рядом с рынком на трассе Диярбакыр - Мардин в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Следовавший мимо микроавтобус с полицейскими перевернулся, раненых сотрудников доставили в больницу. На место взрыва выехали пожарно-спасательная часть, бригада медиков и спецназ, сообщает ИА "Росбалт".

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании двоих подозреваемых.

Район взрыва блокирован, проводится антитеррористическая операция.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали. МВД Турции заявило, что Анкаре известны координаторы теракта в Стамбуле. По данным ведомства, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.

 
15.12.2022, 18:47 47886

В Беринговом море нашли новый вид китообразных

Теперь фауна китообразных акватории Командорских островов включает 22 вида
Москва. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые национального парка "Командорские острова" нашли новый вид китообразных в акватории архипелага.

Теперь фауна китообразных акватории Командорских островов включает 22 вида, сообщает bigasia.ru.

В сентябре в устье реки Саранной на острове Беринга были обнаружены останки дельфина. Когда сотрудники научного отдела нацпарка узнали о находке, они обследовали останки и изучили фотографии. Сразу появилась версия, что это полосатый продельфин. Пробы были отправлены для генетического исследования. Результат подтвердил, что животное является полосатым продельфином Stenella coeruleoalba. Для акватории Командор находка полосатого продельфина - первая достоверная регистрация вида, ранее документальных подтверждений встреч не было.

Уточняется, что полосатые продельфины достигают 2-2,5 метра в длину. Их отличительной особенностью можно назвать темные косые полосы на боках животного.
 
12.12.2022, 08:45 58161

Турция начала пропускать застрявшие в Босфоре танкеры

Количество заблокированных судов снизилось с 27 до 19
Турция начала пропускать застрявшие в Босфоре танкеры
Фото: Depositphotos
Анкара. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Турция начала пропускать танкеры с нефтью, остановленные в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

По информации агентства Bloomberg, в воскресенье, 11 декабря, пробка насчитывала 19 танкеров. При этом днем ранее были заблокированы 27 судов, сообщает Lenta.ru.

Ранее западные чиновники из-за сложившейся ситуации обвинили Турцию в создании проблем для поставок нефти через Черное море. Их позиция состоит в том, что Анкара выступает с лишними требованиями, не имея реальных причин блокировать проход танкеров через свои проливы: в основном речь идет о казахстанской нефти.

Количество остановленных турецкими властями нефтяных танкеров начало увеличиваться после объявления странами "Большой семерки" (G7) потолка цен на российскую нефть. По задумке Запада, тем, кто захочет купить у российских компаний перевозимую морским путем нефть по цене выше 60 долларов за баррель, будет отказано в страховании корабля и груза. Страховка должна покрывать различные случаи - от разлива нефти до столкновений, и потому решение Турции можно объяснить желанием защитить свои воды.
 
09.12.2022, 13:21 68491

В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, открывая саммит, отметил, что заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса
В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС
Фото: telegram/БОРТ№1

Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Бишкеке начался саммит Евразийского экономического союза с участием глав государств, входящих в организацию. Мероприятие открыл Садыр Жапаров. Он поприветствовал участников саммита.

По словам президента Кыргызстана, заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса. Наблюдается большая нагрузка на экономики государств - членов Евразийского экономического союза, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как от глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками", - сказал Жапаров.


09.12.2022, 13:10 68531

СМИ: Турция блокирует поставки казахстанской нефти несмотря на возражения США

Теперь Турция требует, чтобы все груженые танкеры, следующие транзитом через Босфор, предоставляли гарантийное письмо от своего страховщика
Анкара. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Простой танкеров с казахстанской нефтью становится все дольше, и нет никаких признаков, что турецкие власти готовы изменить политику страховых гарантий, сообщает издание The Maritime Executive.

Теперь Турция требует, чтобы все груженые танкеры, следующие транзитом через Босфор, предоставляли гарантийное письмо от своего страховщика. Данная мера служит ответом на новые санкции G7, которые запрещают западным страховщикам страховать поставки российской нефти (если только нефть не была продана менее чем за 60 долларов за баррель).

Поскольку санкции ограничивают доступ к страхованию, Турция хочет убедиться, что все проходящие через нее танкеры должным образом застрахованы на протяжении всего транзита.

Отмечается, что Министерство финансов США ведет переговоры со своими турецкими коллегами, чтобы прекратить простой танкеров.

Мы объяснили, что поставки из Казахстана вообще не подпадают под ограничение цен. Нет никаких причин, по которым они должны подвергаться каким-либо процедурам ", - заявила министр финансов Джанет Йеллен агентству Bloomberg.


Между тем, по данным Bloomberg, российский судовладелец "Совкомфлот", который полностью застрахован российским P&I club, предоставил запрошенную страховую гарантию по крайней мере для одного судна, успешно прошедшего Босфор.
 
08.12.2022, 18:11 71436

В Улан-Баторе арестованы 8 подозреваемых в незаконной продаже угля в Китай

Некоторые задержанные работали менеджерами в компании, и на их счета были переведены крупные суммы денег
В Улан-Баторе арестованы 8 подозреваемых в незаконной продаже угля в Китай
Улан-Батор. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Улан-Баторе арестовали 8 человек, замешанных в скандальной угольной сделке с Китаем. Об этом прессе сообщил министр юстиции и внутренних дел Хишгээгийн Нямбаатар.

8 человек во главе с директором АО "Эрдэнэс Тавантолгой" Баттулгыном Ганхуягом были арестованы. Они причастны к угольному делу, но более подробную информацию по данному вопросу дать не могу, так как проводится проверка", - заявил Нямбаатар на брифинге, сообщает монгольское агентство Монцамэ.


Он подчеркнул, что некоторые задержанные работали менеджерами в компании и на их счета были переведены крупные суммы денег. Кроме того, повторно расследуются четыре предыдущих дела о перевозке угля без регистрации.

На самом деле транспортировка угля, добытого из Тавантолгоинской группы ордоса, происходила не только через порт Гашуун Сухаит. Есть и другая информация, к раскрытию которой планируется привлечь по 2-3 следователя из каждого региона. В дальнейшем рабочая группа будет информировать прессу каждый день в 11 часов, заявил Нямбаатар.

Ранее монгольский депутат Одон Цогтгерел сообщил, что глава финансового отдела в компании, откуда похищали уголь, построил целый квартал в Казахстане. Также, по его словам, в ситуации с кражами угля замешаны около 30 членов парламента.
 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?

      Архив опросов