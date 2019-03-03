СМИ: задержанная в Канаде финдиректор Huawei выйдет на свободу под залог

Отмечается, что она будет ждать слушания по экстрадиции в США в одном из двух своих домов в Ванкувере. Ранее Мэн Ваньчжоу заявила, что невиновна, и попросила освобождения под залог, пишет RT.com.
Напомним, по данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана в Канаде по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу, информировал ТАСС.
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