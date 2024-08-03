Соцсеть Instagram заблокировали в Турции

За деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет

Фото: english.news.cn

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Бишкек. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон с поправками, которые предусматривают ответственность за "организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети".





Согласно закону, за деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает rbc.ru.





В частности, за "организацию и содействие проституции и разврата через интернет в прямом эфире с помощью специальной платформы" устанавливается штраф в размере от 1 до 2 тысяч расчетных показателей или лишение свободы на срок до трех лет.





При этом те же действия, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, будут наказываться штрафом в размере 2-3 тысяч расчетных показателей или заключением на срок до пяти лет.





Кроме того, за деятельность в вебкам-индустрии в составе организованной преступной группы грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. В случае если к этому привлекают детей, наказание предусматривает до 15 лет заключения. Также сообщается, что моделей вебкам-студий будут штрафовать на 10 тысяч сомов.



