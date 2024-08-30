Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым и запретил ему покидать Францию

Дурова согласились отпустить по залог в 5 млн евро, он не сможет покинуть Францию и обязан дважды в неделю отмечаться в полиции

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Париж. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже суд вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым. Ему запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере 5 млн евро. Дурова обязали дважды в неделю являться в полицейский участок, - В Париже суд вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым. Ему запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере 5 млн евро. Дурова обязали дважды в неделю являться в полицейский участок, сообщает РБК.





По данным прокуратуры Парижа, предварительное расследование началось полгода назад, в феврале 2024 года. Дурову по предъявленным обвинениям грозит до десяти лет заключения.





Судья принял решение начать официальное расследование против Дурова. Такой статус дела не значит, что его признали виновным или за этим обязательно последует судебное разбирательство, однако из него следует, что суд увидел достаточно фактов для продолжения расследования.





Бизнесмена задержали 24 августа. Французские следователи считают Павла Дурова соучастником незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Всего в деле Дурова изначально содержалось 12 обвинений, выдвинутых на тот момент против "неизвестного лица", среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.





В заявлении Telegram, опубликованном после задержания Дурова, говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а его модерация "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется". Позицию французских властей, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, в Telegram назвали абсурдной.





Дуров имеет гражданства нескольких стран. Помимо российского паспорта, у него есть также французский, Объединенных Арабских Эмиратов и гражданство Сент-Китса и Невиса. МИД России сообщал, что следит за делом предпринимателя, однако его представители к ним не обращались.





Свое расследование в отношении Telegram начало руководство Евросоюза. Согласно европейскому законодательству, онлайн-платформы обязаны отчитываться о количестве пользователей из ЕС, но мессенджер в этом месяце не предоставил точных сведений, ограничившись заявлением, что их "значительно меньше, чем 45 млн активных пользователей в месяц". Превышение определенного порога числа пользователей означает более строгие меры надзора за деятельностью крупных онлайн-платформ.