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23.02.2025, 15:31 16201
В Германии стартовали выборы в бундестаг
На участках каждый гражданин ФРГ голосует по двум спискам
Фото: wikipedia.org
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Берлин. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Германии во всех федеральных землях открылись избирательные участки на досрочных выборах в бундестаг.
Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. После их закрытия опубликуют первые данные экзитполов. Еще раньше - уже с десятого февраля свой голос могли отдать те избиратели, кто голосовал по почте", - информирует РИА Новости.
Сообщается, что на участках каждый гражданин ФРГ голосует по двум спискам: напрямую за кандидата из избирательного округа и за одну из допущенных к выборам в отдельной земле партий. Отмечается, что голосование по политсилам скажется на распределении мест в парламенте.
Напомним, проведение досрочных выборов 23 февраля произошло после прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зеленых" и Свободной демократической партии из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером.
Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов все еще остается фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 21%. На третьем месте - социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%.
Продолжается рост партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе трех-четырех процентов, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" имеет рейтинг пять процентов, что соответствует порогу попадания в парламент по итогам выборов. Между тем вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия пока рискует не пройти в законодательный орган из-за рейтинга в 4,5%.
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23.02.2025, 17:11 14906
В бразильском городе Буритикупу объявили режим ЧС из-за оползней
Из-за огромных провалов многие дома уходят под землю
Фото: кадр из видео
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Бразилиа. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В бразильском городе Буритикупу, расположенном на северо-восточной оконечности Амазонии, объявили режим чрезвычайной ситуации из-за оползней.
За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись существенно ближе к жилым домам", - цитирует lenta.ru сообщение городских властей со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что из-за огромных провалов многие дома уходят под землю - сейчас потерять свою недвижимость рискуют 1200 человек из 55 000 жителей города.
Напомним, в Алматы порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей.
В феврале прошлого года в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения. Выяснилось, что разрушенный дом был построен в запретной зоне.
Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В марте забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков, а в апреле незаконный срез горы привел к сходу грязевых масс.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
22.02.2025, 12:04 33591
В США вышел из тюрьмы Пелтиер, осужденный за убийство двух агентов ФБР 49 лет назад
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Активист Движения американских индейцев Леонард Пелтиер вышел из тюрьмы после 49 лет за решеткой по обвинению в убийстве двух агентов ФБР в 1975 году, сообщает The Insider со ссылкой на агентство AP.
Своей вины в убийстве двух сотрудников ФБР Леонард за все эти годы не признал. Его регулярные обращения к властям США с просьбой о помиловании отклонялись", - пишет издание.
26 июня 1975 года Пелтиер находился в местности Оглала в резервации Пайн-Ридж. В этот день там произошла вооруженная стычка между активистами ДАИ и агентами ФБР. В перестрелке были убиты агенты ФБР Джек Коулер и Рональд Уильямс, погиб один индеец - Джозеф Килзрайт Станц, убитый пулей снайпера, и пострадали десятки людей, живших на ранчо семьи Скачущего Быка.
Расследование показало, что агенты ФБР после длительного обстрела, под который попали их машины на территории резервации, в итоге были застрелены в упор из винтовки калибра 5,56 мм. По заявлению следствия, винтовка принадлежала Леонарду Пелтиеру. В апреле 1977 года его приговорили к двум пожизненным заключениям.
За годы в тюрьме Пелтиер выдвигал свою кандидатуру в президенты США от "Партии мира и свободы", действующей в штате Калифорния с 1967 года, шесть раз выдвигался на Нобелевскую премию мира. Пелтиер написал биографическую книгу "Тюремные записки: Моя жизнь - моя Пляска Солнца".
В Советском Союзе неоднократно проводились акции в поддержку Пелтиера как борца за права индейцев и действовал Комитет защиты Леонарда Пелтиера, который возглавлял академик Евгений Велихов. В поддержку Пелтиера выступал Михаил Горбачев.
80-летнему тяжело болеющему Пелтиеру тюремное заключение на домашний арест своим указом заменил перед уходом с поста президента США Джо Байден. Это решение раскритиковали некоторые официальные лица, в том числе бывший глава ФБР Кристофер Рэем, который назвал Леонарда Пелтиера "безжалостным убийцей".
18.02.2025, 19:00 74016
В Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры
Об этом сообщил помощник президента РФ
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Москва. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры России и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде завершены, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала".
Переговоры завершены, мы сейчас уже выполняем программу по Саудовской линии", - сказал Ушаков.
На встрече были рассмотрены вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
От Москвы в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
18.02.2025, 18:06 74886
Следком России возбудил уголовное дело по факту атаки БПЛА на КТК
Фото: polisia.kz
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Москва. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает пресс-служба КТК
Дело заведено против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований, которые, находясь на подконтрольной им территории Украины и выполняя преступные приказы, совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.
16.02.2025, 15:34 100731
Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро в июле
Фото: Акорда
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Рио-де-Жанейро. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году саммит БРИКС пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает сайт президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.
Мы примем глав государств 20 стран, входящих в БРИКС в двух категориях: полноправных членов и партнеров. Будут приняты важные решения для развития, сотрудничества и улучшения условий жизни всех граждан этих стран", - сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.
Напомним, 1 января этого года Бразилия стала председателем БРИКС.
Учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств стало одним из важных результатов октябрьского саммита в Казани, в котором приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.
Для справки
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
15.02.2025, 13:47 117441
Китай готов решительно ответить на "запугивания" со стороны США - МИД КНР
Ван И сделал заявление на Мюнхенской конференции по безопасности
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Мюнхен. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "запугивания", сообщает Bloomberg.
Если США не готовы, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас нет выбора, кроме как играть до конца. Мы решительно отреагируем на односторонние методы запугивания со стороны США", - заявил министр иностранных дел Ван И официальным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.
Тем не менее глава МИД КНР призвал взглянуть на отношения двух стран в более долгосрочной перспективе, выразив уверенность, что Пекин и Вашингтон сохранят взаимодействие в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что США и Китай начали торговую войну после решения Трампа о тарифах. Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.
15.02.2025, 13:24 118211
Вице-президент США обрушился с резкой критикой на правящие силы Европейского союза
Джей Ди Вэнс обвинил их в подавлении свободы слова
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Мюнхен. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с резкой критикой на правящие силы Европейского союза (ЕС), обвинив их в подавлении свободы слова, деградации демократии и намеренном выдавливании правых популистов из политического поля, сообщает lenta.ru.
Выступление вызвало бурную реакцию у политиков и журналистов. Обозреватели The Washington Post (WP) назвали речь вице-президента "экспортом лозунга "Сделаем Америку снова великой!", а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус обвинил США в "неприемлемом вмешательстве" в дела европейских стран.
По словам вице-президента, отказ от итогов выборов в Румынии в прошлом году из-за обвинений в якобы вмешательстве России основан на "хлипких подозрениях" и был полностью нацелен на попытку вывести из предвыборной гонки популиста Келина Джорджеску, ориентирующегося в своих взглядах на Трампа.
Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - заявил Вэнс.
В этой связи он призвал пересмотреть существующие в ЕС стандарты проведения голосования и вообще усомнился в том, что они работают.
Все, от нашей политики в отношении Украины до цифровой цензуры, выдается за защиту демократии. Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, придерживаемся ли мы достаточно высоких стандартов", - резюмировал вице-президент США.
11.02.2025, 14:42 159596
Первым в истории Федор Конюхов пересек Южную Атлантику на весельной лодке
Фото: t.me/konyukhovfedor
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Российский путешественник Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке, об этом сообщил его экспедиционный штаб в Telegram-канале.
Этой ночью лодка АКРОС пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Причем по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. Потребовалось 68 суток", - сказано в сообщении.
На сегодняшний день в активе у Федора Конюхова:
- пересечение Атлантического океана с востока на запад от острова Ла Гомера (Канарские острова) до острова Барбадос. Лодка УРАЛАЗ, 2002 год, время в пути 46 дней.
- пересечение Атлантического океана с запада на восток от пролива Дрейка до долготы мыса Игольный (Южная Африка). Лодка АКРОС. 2025 год, время в пути 68 дней, поход продолжается.
- пересечение Тихого океана с востока на запад от Южной Америки, Чили (Кон Кон) до Австралии (Мулулаба, к северу от Брисбена). Лодка "ТУРГОЯК". 2014 год. Время в пути 160 дней.
- пересечение Тихого океана с запада на восток от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса Горн. Лодка АКРОС. 2019 год. Время в пути 154 дня.
- 46 + 160 + 154 + 68 = 428 дней в океанах на весельных лодках АКРОС, ТУРГОЯК и УРАЛАЗ.
Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) 4 200 морских миль", - добавили в штабе.
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