В КНР в преддверии Форума "Один пояс - один путь" прибыла делегация журналистов РК

Хэфэй. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Китай в рамках информационной подготовки к Форуму "Один пояс - один путь" прибыла делегация журналистов, представляющих ведущие СМИ РК, которая совершит организованный посольством КНР в РК пресс-тур по ряду городов на маршруте проекта, передает корреспондент агентства.

Сегодня состоялось посещение казахстанскими журналистами телецентра провинции Аньхой, построенного и оборудованного в соответствии с самыми высокими технологическими мировыми стандартами, экскурсия по местным телеканалам, обмен мнениями с местными СМИ, посещение известных производственных компаний.

Напомним, на предстоящий форум "Один пояс - один путь" приглашены около 40 глав правительств и государств, в том числе Казахстана.

Инициатива китайского руководства "Один пояс - один путь" объединяет проекты "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века", выдвинутые в сентябре 2013 года Си Цзиньпином. Форум "Один пояс - один путь" пройдет в конце апреля в Пекине.

Хэфэй является административным центром провинции Аньхой и расположен в самом ее сердце. До 1949 года Хэфэй был тихим торговым городком. Сегодня это один из четырех научно-технических и образовательных центров Китая, здесь находится Институт науки и техники, который известен очень высоким уровнем образования. В столице провинции живет около восьми миллионов человек.

Хэфэй - это город-сад, окруженный залесенными склонами гор. Среди достопримечательностей стоит отметить храм Минцзяо, краеведческий музей провинции Аньхой, парки Баохэ и Сиаояцзинь. Буддийский храм Минцзяо известен огромным литым колоколом династии Юань. В краеведческом музее провинции Аньхой можно увидеть бронзовые изделия XVI - VIII вв. до н.э., монеты эпох Осени и Весны и Троецарствия, стелы с портретными изображениями, золотые и серебряные предметы династии Юань, картины и каллиграфические работы сианьской школы и многое другое.

Парк Баохэ (Baohe) является одним из парков, окружающих крепостные стены старого города. Большую часть территории парка занимает озеро, однако тут также есть мемориальный храм, несколько древних могил, арочные мосты, маленький хвойный лес и множество ивовых деревьев, ветки которых свешиваются над водой.

Мемориальный храм носит имя Бао Чжэна, чиновника эпохи Северная Сун, имя которого стало синонимом честности и неподкупности. Он был построен в 1066 году. К западу от храма стоит шестиугольный павильон с колодцем, вода в котором, согласно легендам, является мерой нравственности. Если этой воды выпьет продажный чиновник, его голова расколется.

В хвойном лесу - несколько домов в типичном архитектурном стиле провинции Аньхой, в которых жили Бао Чжэн и его сподвижники. Парк Сиаояцзинь - это известное место сражения, произошедшего в период Троецарствия. Площадь парка составляет 31,3 гектара. В его юго-восточной части создан небольшой зоопарк с животными Китая, а в западной - сад бонсай, уголок редких растений и сад с декоративными каменными горками. Многие туристы используют Хэфэй как перевалочный пункт перед поездкой к священным горам Хуаншань и Цзюхуашань.

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