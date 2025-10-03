Выдача виз и паспортов в США на фоне шатдауна: дипмиссия в Казахстане сделала заявление

Услуги по выдаче паспортов и виз в США в зарубежных посольствах и консульствах продолжаются в пределах имеющихся возможностей

Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дипломатическая миссия США в Казахстане сделала - Дипломатическая миссия США в Казахстане сделала заявление на фоне последних событий в США.





В связи с временным прекращением финансирования обновления на данном аккаунте не будут публиковаться на регулярной основе до полного возобновления работы, за исключением срочной информации по вопросам безопасности.





Услуги по выдаче паспортов и виз в США в зарубежных посольствах и консульствах продолжается в пределах имеющихся возможностей.





Информацию об услугах и текущей ситуации можно найти на сайте travel.state.gov





Ранее РИА Новости опубликовало информацию о шатдауне в США.





Источник сообщил, что американский конгресс не согласовал бюджет правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу.





Накануне сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий и завершил до среды сессию, сделав шатдаун неизбежным. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы", - пишет сайт.





Президент Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва для массовых сокращений персонала и выплат.





Он обвинил демократов в том, что бюджет не удалось согласовать, и пообещал использовать ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам", - сообщает источник.





Несмотря на несогласованное финансирование, Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.





Камнями преткновения на пути к согласованию бюджета на наступивший финансовый год он называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку ЛГБТ - пропаганду смены пола", - говорится в информации.





Это уже не первый случай шатдауна в истории США. Самый долгий перерыв в работе правительства произошел во время первого президентства Трампа.





Он продолжался 35 дней и закончился в январе 2019 года. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч отправили в отпуск без оплаты", - пишет агентство.