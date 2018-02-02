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12-летняя девочка открыла стрельбу в школе Лос-Анджелеса02.02.2018
  • Фото: http://www.belta.by/
Мировые новости  12:12

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - 12-летняя девочка открыла стрельбу в школе Лос-Анджелеса. Среди раненых двое школьников 15 лет, передает Kazakhstan Today.

Огонь открыла одна из учениц образовательного учреждения. Полиция задержала подозреваемую. Выясняются причины и обстоятельства происшествия, пишет life.ru.

По последним данным, ранены пять человек, причем двое учеников получили серьезные огнестрельные ранения. 15-летний юноша был ранен в голову, а 15-летняя девушка - в запястье. Среди других пострадавших - школьники 11 и 12 лет, а также 30-летняя женщина, информировал CNN.
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