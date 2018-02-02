Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - 12-летняя девочка открыла стрельбу в школе Лос-Анджелеса. Среди раненых двое школьников 15 лет, передает Kazakhstan Today.
Огонь открыла одна из учениц образовательного учреждения. Полиция задержала подозреваемую. Выясняются причины и обстоятельства происшествия, пишет life.ru
.
По последним данным, ранены пять человек, причем двое учеников получили серьезные огнестрельные ранения. 15-летний юноша был ранен в голову, а 15-летняя девушка - в запястье. Среди других пострадавших - школьники 11 и 12 лет, а также 30-летняя женщина, информировал CNN.
Просмотров: 15370
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter