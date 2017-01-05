150 заключенных сбежали после вооруженного нападения на филиппинскую тюрьму

Манила. 4 января. Kazakhstan Today - По меньше мере 150 заключенных бежали в результате вооруженного нападения на тюрьму в провинции Котабато на юге Филиппин, сообщает Reuters.

Согласно сообщению, 4 января, около 01.10 по местному времени, пенитенциарное заведение было атаковано группой неизвестных людей с оружием, предполагается, что они связаны с исламистами, передает Kazakhstan Today.

Бандиты открыли огонь по охране, в результате чего один сотрудник был убит, еще один ранен, пишет Lenta.ru

По мнению начальника тюрьмы Петера Бонгата, нападение было хорошо спланировано: чтобы выбраться из здания, заключенные использовали одеяла.

Он добавил, что в настоящее время ведется розыск беглецов, также выясняется, есть ли среди них особо опасные преступники. До побега в тюрьме содержались 1511 заключенных.

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