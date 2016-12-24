Американские пограничники начали проверять соцсети иностранных туристов

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Пограничники США начали спрашивать иностранных туристов об их социальных сетях, сообщает Engadget.

Отмечается, что иностранцы, посещающие США по программе безвизового режима, должны будут ответить на вопрос об информации, связанной с их выходом в онлайн, передает Kazakhstan Today.

По данным издания, на такую меру таможенная служба США пошла для выявления террористических угроз.

Данная инициатива была подвергнута серьезной критике из-за нарушения конфиденциальности пользователей, пишет Gazeta.ru

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