Беларусь устанавливает безвизовый режим с Китаем

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Беларусь устанавливает безвизовый режим с Китаем11.06.2018
Мировые новости  12:50

Циндао. 11 июня. Kazakhstan Today - Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано 10 июня в Циндао, передает Kazakhstan Today.

Документ заключен по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет БЕЛТА.

Стороны также подписали документы о развитии сотрудничества в других сферах. В частности, заключено межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, рамочное соглашение о предоставлении Беларуси льготного кредита для реализации заключительного этапа организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, меморандум между Министерством экономики Беларуси и Государственным агентством международного развития и сотрудничества Китая о сотрудничестве по развитию человеческого потенциала.

Среди подписанных документов также меморандум между Минэкономики Беларуси и Министерством коммерции Китая о Плане совместного развития двух стран на основе сопряжения стратегических программ на средне- и долгосрочный периоды, порядок взаимодействия между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Главным таможенным управлением Китая о взаимном признании уполномоченных экономических операторов.
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