Бердымухаммедов переизбран президентом Туркменистана

Москва. 13 февраля. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Туркменистана обнародовала первые результаты прошедших в стране президентских выборов.

Кандидат от Демократической партии Гурбангулы Бердымухаммедов набрал 97,69% голосов и одерживает убедительную победу. За него проголосовали более 3,07 миллиона человек, передает Kazakhstan Today.

Согласно новой Конституции страны, которую приняли всего 5 месяцев назад, сроки президентских полномочий увеличены с 5 до 7 лет. В течение этого времени руководить страной будет Бердымухаммедов. Это его третий срок на посту главы государства.

Как информирует НТВ , граждане Туркменистана показали высокую избирательную активность. Тем, кто выполнял свой гражданский долг впервые, дарили розы и книги по истории и культуре страны, а на всех участках шли концерты и предлагались сладкие угощения.

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