Бердымухаммедов переизбран президентом Туркменистана

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Бердымухаммедов переизбран президентом Туркменистана13.02.2017
Мировые новости  12:15

Москва. 13 февраля. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Туркменистана обнародовала первые результаты прошедших в стране президентских выборов.

Кандидат от Демократической партии Гурбангулы Бердымухаммедов набрал 97,69% голосов и одерживает убедительную победу. За него проголосовали более 3,07 миллиона человек, передает Kazakhstan Today.

Согласно новой Конституции страны, которую приняли всего 5 месяцев назад, сроки президентских полномочий увеличены с 5 до 7 лет. В течение этого времени руководить страной будет Бердымухаммедов. Это его третий срок на посту главы государства.

Как информирует НТВ, граждане Туркменистана показали высокую избирательную активность. Тем, кто выполнял свой гражданский долг впервые, дарили розы и книги по истории и культуре страны, а на всех участках шли концерты и предлагались сладкие угощения.
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