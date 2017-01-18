Более 100 человек стали жертвами ошибочного авиаудара в Нигерии

Москва. 18 января. Kazakhstan Today - Более 100 мирных жителей в Нигерии стали жертвами авиаудара по лагерю беженцев.

Как сообщает Reuters, власти страны назвали удар ошибочным. По их словам, удар должны были нанести по боевикам террористической группировки "Боко Харам", передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что среди погибших были представители организации "Врачи без границ" и Международного комитета Красного Креста.

"Боко Харам" - радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года она присягнула на верность террористической организации "Исламское государство", запрещенной в РФ, пишет " Росбалт ".

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