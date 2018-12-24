Цунами в Индонезии унесло жизни почти 300 человек

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Цунами в Индонезии унесло жизни почти 300 человек24.12.2018
  • Фото: ERR
Мировые новости  11:13

Джакарта. 24 декабря. Kazakhstan Today - Число погибших от нахлынувшего в ночь на 23 декабря цунами в Индонезии достигло 281, передает Kazakhstan Today.

Число жертв цунами в Индонезии выросло до 281, пострадали свыше 1000 человек - такие данные в понедельник предоставил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщило агентство Associated Press.

По словам Нугрохо, на данный момент 57 человек считаются пропавшими без вести, однако не исключено, что это число может вырасти. Ранее сообщалось о 229 погибших.

Бедствие произошло в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Первоначально индонезийское Агентство метеорологии, климата и геофизики предупредило об угрозе возникновения высоких волн в Зондском проливе, не объявляя при этом угрозу цунами, пишет ТАСС.
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