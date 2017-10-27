Депутат Верховной рады Украины пострадал при теракте в Киеве

Киев. 26 октября. Kazakhstan Today -В среду вечером у выхода из здания телекомпании "Эспрессо" в Киеве был взорван припаркованный мотоцикл. Ранения получили пять человек, один из которых скончался, передает Kazakhstan Today.

Среди раненых - депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, два сотрудника полиции и случайная прохожая, сообщили в прокуратуре Киева.

Следствие квалифицировало взрыв как террористический акт. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, пишет ТАСС

"Следствие по взрыву на Мицкевича передано СБУ, процессуально руководство осуществляет ГПУ (Генеральная прокуратура Украины). Статья 258 УК "Террористический акт ", - написал Шкиряк в Facebook.

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