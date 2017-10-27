Депутат Верховной рады Украины пострадал при теракте в Киеве

Киев. 26 октября. Kazakhstan Today -В среду вечером у выхода из здания телекомпании "Эспрессо" в Киеве был взорван припаркованный мотоцикл. Ранения получили пять человек, один из которых скончался, передает Kazakhstan Today.
Среди раненых - депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, два сотрудника полиции и случайная прохожая, сообщили в прокуратуре Киева.
Следствие квалифицировало взрыв как террористический акт. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, пишет ТАСС
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"Следствие по взрыву на Мицкевича передано СБУ, процессуально руководство осуществляет ГПУ (Генеральная прокуратура Украины). Статья 258 УК "Террористический акт ", - написал Шкиряк в Facebook.
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