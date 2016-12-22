Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 декабря 2016
  • 22
  • :
  • 43
Все области
-1º Туман
днем 6º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

Джураева возглавила космодромы России22.12.2016
Мировые новости  11:55

Москва. 22 декабря. Kazakhstan Today - Рано Джураева назначена генеральным директором ФГУП ЦЭНКИ (Космодромы России). Решение о назначении единогласно приняла комиссия под председательством первого заместителя генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Александра Иванова, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

По данным госкорпорации, после окончания МАИ с отличием и аспирантуры в 1986 году Рано Фрунзевна Джураева защитила кандидатскую диссертацию, посвященную расчетам динамики полета беспилотных летательных аппаратов. Изучала международные экономические отношения во Всероссийской академии внешней торговли. В Гарвардской бизнес-школе изучала стратегии финансового менеджмента, передает Kazakhstan Today.

Джураева работала в ГосНИИ "Аэронавигация" руководителем проекта. С 1996 по 2005 годы на должности директора по развитию бизнеса в Airport Management Company Ltd. занималась реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедово и его неавиационной деятельности. В последующие годы работала управляющим директором в COALCO Ltd., генеральным директором ООО "Группа СИНТЕЗ", возглавляла Авиационный сектор в "Базовом элементе". Являлась генеральным директором "Аэропорт Системс Девелопмент", президентом Инновационного центра гражданской авиации", генеральным директором ООО "ТранИнфоТех", исполнительным директором Международной ассоциации аэропортов. Пришла в ФГУП ЦЭНКИ в мае 2015 году с должности президента "Инновационного центра гражданской авиации".
Просмотров: 3649
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   мировые новости
22.12.2016   11:55
Джураева возглавила космодромы России
22.12.2016   09:57
Фото: Рен ТВ
В совершении теракта в Берлине подозревают выходца из Туниса
22.12.2016   08:55
В Москве предположительно от несчастного случая погиб сотрудник МИД России
21.12.2016   20:42
В Баку дочь турецкого дипломата выпала из окна 10-го этажа
21.12.2016   19:48
"Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство российского посла
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика