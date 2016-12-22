Джураева возглавила космодромы России

Москва. 22 декабря. Kazakhstan Today - Рано Джураева назначена генеральным директором ФГУП ЦЭНКИ (Космодромы России). Решение о назначении единогласно приняла комиссия под председательством первого заместителя генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Александра Иванова, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

По данным госкорпорации, после окончания МАИ с отличием и аспирантуры в 1986 году Рано Фрунзевна Джураева защитила кандидатскую диссертацию, посвященную расчетам динамики полета беспилотных летательных аппаратов. Изучала международные экономические отношения во Всероссийской академии внешней торговли. В Гарвардской бизнес-школе изучала стратегии финансового менеджмента, передает Kazakhstan Today.

Джураева работала в ГосНИИ "Аэронавигация" руководителем проекта. С 1996 по 2005 годы на должности директора по развитию бизнеса в Airport Management Company Ltd. занималась реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедово и его неавиационной деятельности. В последующие годы работала управляющим директором в COALCO Ltd., генеральным директором ООО "Группа СИНТЕЗ", возглавляла Авиационный сектор в "Базовом элементе". Являлась генеральным директором "Аэропорт Системс Девелопмент", президентом Инновационного центра гражданской авиации", генеральным директором ООО "ТранИнфоТех", исполнительным директором Международной ассоциации аэропортов. Пришла в ФГУП ЦЭНКИ в мае 2015 году с должности президента "Инновационного центра гражданской авиации".

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