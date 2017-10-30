Эксперты: Один ядерный взрыв КНДР способен привести к гибели 90% американцев

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Эксперты: Один ядерный взрыв КНДР способен привести к гибели 90% американцев30.10.2017
Мировые новости  09:05

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - Один электромагнитный импульс при ядерном взрыве способен впоследствии привести к гибели 90% населения США, сообщает портал Business Insider со ссылкой на доклад, подготовленный для Конгресса США. Перевод статьи приводит "РИА Новости", передает Kazakhstan Today.

В документе разъясняется, что атомная бомба создает электромагнитный импульс, который выводит из строя электронику. Сильный ядерный взрыв вне атмосферы над территорией США может обесточить целый континент и привести к авиакатастрофам.

В этой связи авторы доклада предупреждают: "Северной Корее не нужны межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы представлять угрозу. Пхеньян может воспользоваться своими ракетами-носителями, чтобы вывести над Южным полярным регионом ядерное оружие и взорвать его над Соединенными Штатами. Это приведет к высокочастотному электромагнитному импульсу. В результате электроэнергетическая система отключится на неопределенный период, что в течение года приведет к гибели до 90% населения США".

Однако американские СМИ публикуют и другую точку зрения. Эксперты отмечают, мысль о том, что КНДР может использовать атаку электромагнитным импульсом, нелепа. Центр технической информации Пентагона в 2008 году заключил, что электромагнитный импульс "не сможет даже заглушить автомобиль более трех раз из 37". Кроме того, для создания сильного электромагнитного импульса потребуется нечто большее, чем один ядерный взрыв. И поскольку воздействие электромагнитных полей непредсказуемо, КНДР вряд ли пойдет на такой риск и скорее просто ударит по какому-нибудь американскому городу, пишет Rambler.ru.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.
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