Экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе осудили на 24 года за превышение должностных полномочий

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Экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе осудили на 24 года за превышение должностных полномочий06.04.2018
  • Фото: www.rosbalt.ru
Мировые новости  16:02

Сеул. 6 апреля. Kazakhstan Today - Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе признана виновной в превышении должностных полномочий и применении принудительных мер и приговорена к 24 годам тюрьмы, передает Kazakhstan Today.

Из-за огромного интереса общественности к расследованию оглашение приговора впервые было решено транслировать в прямом эфире национального телевидения. В общей сложности обвинение в коррупции президенту было предъявлено по 18 эпизодам, сообщает "Русская служба Би-би-си".

В марте 2017 года Пак Кын Хе была отстранена от должности после импичмента, объявленного Конституционным судом страны, потеряв при этом президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования.

Сама она обвинения в свой адрес отрицает.

Причиной импичмента и последовавшего судебного преследования стала причастность президента к коррупционному скандалу, связанному с ее близкой подругой Чхве Сун Силь, которая не занимала официальных должностей, но использовала свою тесную дружбу с президентом для вымогательства денег у крупных компаний в обмен на политическое покровительство.

Чхве Сун Силь была признала виновной в феврале 2018 года и приговорена к 20 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере $16,6 млн.

Сама экс-президент не присутствовала в зале суда в пятницу во время оглашения приговора. Она бойкотирует собственные слушания и ранее обвиняла суд в предвзятости.

Отмечается, что сторонники Пак Кын Хе проводят митинг у здания суда в Сеуле, требуя отпустить ее из-под стражи.
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