Facebook удалил более 270 аккаунтов организации, якобы оказавшей влияние на выборы в США

Нью-Йорк. 4 апреля. Kazakhstan Today - Социальная сеть Facebook удалила более 270 аккаунтов и страниц, якобы контролировавшихся организацией "Агентство интернет-исследований", которую власти США обвинили в оказании влияния на президентские выборы в этой стране, сообщил во вторник глава соцсети Марк Цукерберг, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня (во вторник) мы предприняли важный шаг, направленный на защиту честных выборов по всему миру, удалив более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием "Агентство интернет-исследований" (АИИ)", - написал Цукерберг на своей странице в соцсети, пишет ТАСС

По его словам, аккаунты были удалены "не из-за контента", распространяемого с их помощью, а потому что они "контролировались АИИ".

"Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире", - добавил Цукерберг.

По версии главы соцсети, удаленные страницы и аккаунты "были нацелены на людей в России и на русскоговорящих (жителей) соседних стран, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина". "В данном конкретном случае некоторые удаленные страницы принадлежали российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались АИИ", - написал Цукерберг, не уточнив, о каких СМИ идет речь.

В феврале этого года власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной кампании 2016 года. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, АИИ "начиная с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США". Помимо этого, спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований".

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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