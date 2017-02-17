Главу Samsung арестовали по делу о коррупции в Южной Корее

Сеул. 17 февраля. Kazakhstan Today - Один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, вице-президент и фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён арестован в связи с коррупционным скандалом, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе.

В январе суд в Южной Корее отклонил запрос на арест Ли Чжэ Ёна, но с тех пор, как было сказано, в распоряжении суда оказались новые улики. Его обвиняют в незаконной передаче средств в фонды, подконтрольные Чхве Сун Силь - подруге президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ён отрицает злоупотребление служебным положением, передает Kazakhstan Today.

Ранее следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Именно с расследования деятельности этих фондов начался коррупционный скандал, приведший к объявлению импичмента Пак Кын Хе, пишет "Би-би-си"

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы на будущих судебных заседаниях удалось добиться справедливости", - говорится в сообщении Samsung Group, которая также настаивает на невиновности своего топ-менеджера.

По версии обвинения, Ли перечислил 41 млрд вон ($36 млн) в один из фондов Чхве Сун Силь, чтобы правительство, среди прочего, закрыло глаза на передачу руководящего поста в корпорации по наследству. Следствие не исключает, что пожертвования можно расценить как взятку.

Вице-президент Samsung Ли Чжэ Ён фактически стал считаться главой корпорации после того, как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт.

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