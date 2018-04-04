Группировка ИГИЛ разгромлена в Сирии - Путин

Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - Террористическая группировка ИГИЛ разгромлена в Сирии, но сохранила значительный потенциал и способна вылазки в различных регионах мира, передает Kazakhstan Today.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам московской конференции по международной безопасности. Приветствие главы государства зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает телеканал " Россия 24 ".

"Несмотря на свое военное положение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в этих условиях необходимо вместе подумать о "новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы".

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