Группировка ИГИЛ разгромлена в Сирии - Путин

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Группировка ИГИЛ разгромлена в Сирии - Путин04.04.2018
Мировые новости  15:11

Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - Террористическая группировка ИГИЛ разгромлена в Сирии, но сохранила значительный потенциал и способна вылазки в различных регионах мира, передает Kazakhstan Today.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам московской конференции по международной безопасности. Приветствие главы государства зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает телеканал "Россия 24".

"Несмотря на свое военное положение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в этих условиях необходимо вместе подумать о "новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы".
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