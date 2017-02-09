Израильский курорт подверся ракетному обстрелу, ответственность за это взяла группировка ИГ

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Израильский курорт подверся ракетному обстрелу, ответственность за это взяла группировка ИГ09.02.2017
  • Фото: http://www.tourprom.ru
Мировые новости  12:02

Каир. 9 февраля. Kazakhstan Today - Египетская ячейка "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ И РК) взяла на себя ответственность за обстрел Израиля с Синайского полуострова, сообщило палестинское агентство Maan со ссылкой на распространенное экстремистами заявление.

В своем коммюнике террористы, в частности, объявили "о начале войны против израильского врага". Кроме того, в коммюнике указывается, что по территории еврейского государства было выпущено семь ракет, передает Kazakhstan Today.

Как заявили ранее в пресс-службе израильской армии, в результате ракетных пусков из Синая сработали сирены воздушной тревоги в районе курортного города Эйлат. Там сообщили, что система ПВО "Железный купол" перехватила несколько реактивных снарядов, добавив при этом, что информации о пострадавших не поступало.

Эйлат - самый южный курорт на территории Израиля, где отдыхают тысячи иностранных туристов. Он не впервые подвергается ракетным обстрелам с территории принадлежащего Египту полуострова, где в настоящее время активно действует местная ячейка ИГ - группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима", второе название - "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Последний раз подобная атака была совершена в 2014 году, спустя неделю после начала длившейся 50 дней (в июле - августе) израильской военной операции в секторе Газа.

Египетские СМИ уже передали со ссылкой на источники в ВС Египта, что военные начали расследование в связи с заявлениями израильской стороны о ракетном обстреле из Синая, пишет ТАСС.
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