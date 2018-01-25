Калининградские власти готовы платить за инфотуры для зарубежных СМИ и блогеров

Калининград. 24 января. Kazakhstan Today - Министерство по культуре и туризму Калининградской области готово заплатить 1 млн 750 тыс. рублей за организацию рекламно-информационных туров для представителей российских и зарубежных СМИ, блогеров и туроператоров, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее извещение о торгах во вторник опубликовано на портале госзакупок. Согласно техническому заданию, победитель торгов должен будет разместить участников туров не более чем на 5 дней в гостиницах категории не меньше 3 звёзд. Участники должны быть обеспечены питанием, а также экскурсионным и транспортным обслуживанием, пишет портал "Новый Калининград"

В документах указывается, что "функциональное назначение" мероприятия - "ознакомление представителей российских и зарубежных средств массовой информации, блогеров и туроператоров с туристским потенциалом Калининградской области и продвижение региона как туристской дестинации для российских и зарубежных туристов".

Портал также отмечает, что на организацию тура для российских блогеров с YouTube и Instagram, состоявшегося в начале июня 2017 года, было потрачено 1 млн 137 тыс. рублей. После их визита региональный врио министра культуры и туризма Андрей Ермак дал понять, что областные власти не собираются отказываться от практики организации блог-туров, поскольку это эффективный инструмент продвижения региона.

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