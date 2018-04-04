Китай призвал членов ВТО противостоять торговому протекционизму США

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Китай призвал членов ВТО противостоять торговому протекционизму США04.04.2018
  • Фото: ria.ru
Мировые новости  11:30

Пекин. 4 апреля. Kazakhstan Today - Пекин призвал всех членов Всемирной торговой организации противостоять торговому протекционизму Вашингтона, заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь, пишут РИА Новости.

По его словам, "действия США серьезно пошатнули основу ВТО и поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему", передает Kazakhstan Today.

Китай предпримет равноценные контрмеры в ответ на решение США, добавил он.

"Это необходимые меры для реакции на чрезвычайную ситуацию и оправданные действия для подавления распространения торгового протекционизма", - заключил Чжан Сянчэнь.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По его словам, эта инициатива обойдется Пекину примерно в $60 млрд.

При этом Трамп отметил, что новые тарифы на импорт необходимы для "защиты национальной безопасности". Он также обратил внимание, что торговый дефицит США в товарообмене с КНР в 2017 году составил рекордные $375 млрд.

В соответствии с президентским указом с 23 марта действуют ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что Соединенные Штаты "нарушают правила международной торговли, что наносит ущерб интересам Китая, но также не идет на пользу США и всему миру".

В результате с 1 апреля Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба ввел пошлины на 128 американских товаров. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь, в том числе свинину, - 25%.
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