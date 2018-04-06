Китай заявил об отсутствии страха перед торговой войной с США

Пекин. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве коммерции Китая заявили, что не боятся торговой войны с США, но не хотят ее, передает Kazakhstan Today.

Об этом заявил представитель ведомства, комментируя слова президента США Дональда Трампа о планах ввести пошлины на китайский импорт в размере $100 млрд, сообщается на сайте министерства.

"В экономических и торговых вопросах США и Китая позиция Китая прописана очень четко. Мы не хотим сражаться, но мы не боимся сражаться на торговой войне", - сказал представитель китайского ведомства. Он добавил, что в Китае приняли к сведению слова Трампа и будут отслеживать ситуацию.

"Если Соединенные Штаты игнорируют отличную от их позицию китайской стороны и международного сообщества и упорствуют в односторонности и протекционизме в торговле, то Китай будет придерживаться своей до конца. Он, конечно же, будет сражаться и любой ценой ответит жесткой контратакой", - уточнили в китайском министерстве, пишет РБК

В ведомстве отметили, что Пекин примет "всеобъемлющие меры реагирования" и "решительно будет защищать интересы" своей страны и народа. Министерство торговли КНР заявило, что торговый конфликт был инициирован США. В то же время Китай продолжит оставаться открытой страной и будет "защищать многостороннюю торговую систему и содействовать либерализации и упрощению глобальной торговли и инвестиций".

Напомним, Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами на товары на $100 млрд. В четверг Трамп передал Управлению торгового представителя США свой указ, в котором он предложил рассмотреть введение дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью в $100 млрд. Американский лидер пояснил, что это было сделано в качестве ответа Китаю, который применил контрмеры, после того как США заявили о планах ввести пошлины на некоторые китайские импортные товары.

В среду, 4 апреля, в США был опубликован список из 1,3 тыс. китайских товаров, которые могут быть обложены 25-процентными пошлинами. Общая стоимость указанной в списке продукции составила в $50 млрд. В ответ на это в Пекине заявили, что готовы ввести тарифы в 25% на американские товары, в том числе на автомобили, химикаты и самолеты.

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