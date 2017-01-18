Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Компания Rolls-Royce признала, что давала взятки в Казахстане и еще пяти странах, сообщает Reuters

Компания призналась, что заплатила $35 млн представителям государственных энергетических компаний в Казахстане, Таиланде, Бразилии, Азербайджане, Анголе и Ираке, чтобы выиграть контракты, передает Kazakhstan Today.

Также сообщается, что коррупционные схемы действовали 10 лет.

Для урегулирования коррупционного скандала компания выплатит властям США, Великобритании и Бразилии, соответственно, $170 млн, 497 млн фунтов стерлингов ($616 млн) и $25,6 млн.

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