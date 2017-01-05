Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - Личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле установлена, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По данным ТАСС , ранее турецкая полиция задержала в Измире еще пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта в клубе Reina в Стамбуле, произошедшем в новогоднюю ночь, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб в стамбульском районе Ортакёй, жертвами которого стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Среди жертв теракта граждане России, Ливана, Ливии и Израиля, а также подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламского государство".

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