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Личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле установлена04.01.2017
  • Фото: Комсомольская-правда
Мировые новости  13:57

Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - Личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле установлена, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По данным ТАСС, ранее турецкая полиция задержала в Измире еще пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта в клубе Reina в Стамбуле, произошедшем в новогоднюю ночь, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб в стамбульском районе Ортакёй, жертвами которого стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Среди жертв теракта граждане России, Ливана, Ливии и Израиля, а также подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламского государство".
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