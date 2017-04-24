Париж. 24 апреля. Kazakhstan Today - Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции, набрав 23,86% голосов. Такие уточненные, но еще не окончательные данные распространило министерство внутренних дел Франции.

Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,43% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место, получая 19,94% голосов, четвертым становится лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него проголосовали 19,62% избирателей. Представитель Французской социалистической партии Бенуа Амон получил 6,35% голосов, передает Kazakhstan Today.

Все остальные кандидаты не смогли преодолеть пятипроцентный порог. У лидера движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна показатель равен лишь 4,73%, пишет ТАСС

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