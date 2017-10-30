Министр культуры Кыргызстана потерял должность после скандала с захоронением мумии из Госмузея

Бишкек. 30 октября. Kazakhstan Today - Министр культуры Киргизии Тугелбай Казаков, по приказу которого была захоронена мумия из Государственного музея, освобожден от занимаемой должности, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий указ подписал глава государства Алмазбек Атамбаев, сообщил портал 24.kg со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента республики.

20 октября сообщалось, что ученые-археологи республики потребовали вернуть в исторический музей мумию, которую ранее изъяли из экспозиции и захоронили. Археологи расценили действия ведомства как акт вандализма и направили письмо на имя президента страны.

Мумию из исторического музея захоронили в Баткенской области 14 октября по инициативе министра культуры. В ведомстве сослались на то, что из-за отсутствия оборудования ученые не могли исследовать мумию, а также на плохое состояние экспоната. Кроме того, Казаков привел и причины этического характера.

"Мы - мусульмане, и, согласно нашему шариату, нельзя умершего человека хранить долго, надо мумию захоронить", - отметил он.

Завотделом археологии Института истории и культурного наследия Академии наук республики Кадича Ташбаева тогда заявила, что решение о захоронении мумии было принято под давлением священнослужителей, информирует Lenta.ru

Мумия неизвестной женщины была найдена ленинградскими археологами в 1956 году в Баткенской области Киргизской ССР, ее датировали I-V веками нашей эры. Находку передали в исторический музей Бишкека.

Просмотров: 1359