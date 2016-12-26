На 54-м году жизни скончался британский певец Джордж Майкл

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На 54-м году жизни скончался британский певец Джордж Майкл26.12.2016
Мировые новости  09:52

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни, сообщает BBC News со ссылкой на его издателя.

По его словам, певец умер у себя дома в Великобритании. Смерть певца подтвердила и местная полиция. О причинах смерти ничего не сообщается. По данным полицейских, никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено, передает Kazakhstan Today.

"С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома во время Рождества", - говорится в заявлении издателя.

В 2011 году Джордж Майкл был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за того, что он подвергся процедуре трахеотомии, существовал риск потери голоса. Однако в том же году он объявил о выздоровлении.

Джордж Майкл (настоящее имя - Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего он выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV. Последний альбом Symphonica был выпущен в 2014 году, сообщает Lenta.ru.
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