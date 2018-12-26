На американских рынках снижаются основные индексы

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В настоящее время на американских рынках наблюдается стабильное снижение основных индексов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил агентству Bloomberg специалист по инвестициям аналитической компании Washington Crossing Advisors Чад Моргенлендер, снижение индексов вызвано в том числе опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики и планов Федрезерва США, который на прошлой неделе в четвертый раз за год объявил о повышении базовой процентной ставки.

Индексы, по оценке экспертов, могут продолжить снижение на фоне неопределенности перспектив заключения торговой сделки между США и Китаем, а также из-за частичной приостановки работы американского правительства, которое произошло из-за того, что администрация США и Конгресс не смогли ранее согласовать документ, продлевающий его финансирование, пишет ТАСС

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